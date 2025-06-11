Сейм Польщі висловив вотум довіри уряду Туска

Підтримка вотуму довіри підтвердила стабільність нинішнього уряду Польщі

Сейм Польщі висловив довіру уряду Дональда Туска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rfm24.

Премʼєр Польщі сам ініціював вотум довіри, аби показати, що чинний уряд досі стабільний навіть після поразки підтримуваного ним кандидата Рафала Тшасковського на виборах. Туск назвав своє рішення реакцією на «нову політичну реальність» і спробою підтвердити стабільність уряду. За його словами, вотум довіри мав стати «першим важливим випробуванням» для правлячої парламентської коаліції.

Так, 243 депутати проголосували за довіру до уряду Туска. Проти ж висловилися 210 парламентарів, зокрема опозиційні до Туска партії. Рішення депутатів означає, що достроково парламентські вибори в країні не проводитимуть, а Туск залишиться премʼєром. Чергові вибори заплановані у 2027 році.

Нагадаємо, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що зміна президента Польщі не вплине на підтримку України та проєвропейський курс Варшави. Попри перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, Польща зберігатиме послідовність у геополітичних питаннях.

Як повідомлялося, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що «на цей момент» не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Навроцький погодився, що Польща повинна підтримувати Україну «зі стратегічного та геополітичного погляду», та наголосив, що найбільшою загрозою для Варшави є Росія.

Зазначимо, що це не вперше Навроцький виступає проти євроінтеграції України. Ще взимку він заявляв, що Києву немає місця ні в НАТО, ні в ЄС, допоки Україна не відповість за «злочини на Волині».

Раніше Навроцький заявив, що очікує продовження партнерства з Україною, однак, це вимагатиме діалогу й щодо історії. Після результатів виборів президент Володимир Зеленський привітав Навроцького з перемогою, і написав пост-звернення до нового очільника Польщі. Навроцький не пройшов повз та відповів на це.

До слова, ставлення польського суспільства до українців значно погіршилося протягом останніх двох років, показують нові соціологічні дослідження. Якщо на початку війни поляки масово допомагали біженцям, то зараз антипатія до українців уперше перевищила симпатію.