Українських туристів побили та пограбували на популярному екзотичному курорті

Через добу після інциденту правоохоронці знайшли машину таксі і водія

Українських туристів пограбували і побили на курортному острові Занзібар, Танзанському архіпелазі біля східного берега Африки. Загальна сума вкраденого розбійниками майна перевищує шість тисяч доларів.

Про інцидент розповіла подруга однієї з постраждалих, журналістка з Києва Ірина Поліщук у своєму Facebook.

Громадяни України, незважаючи на погрози злочинців, все ж звернулися до місцевої поліції, й правоохоронці вже зайнялися розслідуванням.

Зазначається, що НП з відпочиваючими сталася 5 січня. Українцям, які прибули на Занзібар, запропонували таксі до готелю в іншій частині острова. Приблизно через пів години їзди водій раптом звернув і зупинився, після чого до авто підбігла група молодиків, які почали про щось розмовляти з ним на підвищених тонах.

«Водій зник. Потім грабіжники проникають в машину, погрожують, б’ють, забирають все цінне і вимагають пін-коди з кредитних карт, погрожуючи розправою», – йдеться в публікації.

Українці після трьох годин «спілкування» з грабіжниками залишилися стояти на трасі без телефонів, ноутбуків, порожньою кредитною карткою і 100 доларами на ночівлю і зворотний шлях додому.

Повідомляється, що поліцейські вже знайшли машину і водія таксі.

Тепер українські туристи чекають на якнайшвидшого «розв’язання питання», оскільки крім морального і матеріального збитку вони втратили дуже важливу і цінну інформацію, яка зберігалася на вкрадених ноутбуках і телефонах.

«Хотілося б отримати підтримку від нашого МЗС в частині діалогу з танзанійськими колегами для якнайшвидшого розслідування. Оскільки напрямок Занзібар на сьогодні є найбільш перспективним і все більше і більше українців обирають цей острів для відпочинку – важливо інформувати їх і забезпечити безпечне перебування», – пише киянка.

Раніше стало відомо, що в Єгипті на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська сім’я. Зокрема, 12-річний хлопець залишився без руки. Згодом подробиці про напад акули на українських туристів розповів туроператор.