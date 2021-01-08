Які податки за свої квартири у 2021-му заплатять українці і кого оштрафують

Якщо запізнитися з оплатою на місяць, то крім самого податку доведеться віддати й 10% штрафу

В Україні до вересня мають заплатити податки на квартири й будинки. Тим, хто не заплатить, почнуть нараховувати штрафи.

В українців є рівно 60 днів на оплату після отримання квитанції

Про це йдеться в Податковому кодексі. Так, з моменту, як прийшла квитанція, в українців є рівно 60 днів на оплату. Останній «лист» надіслали до 1 липня – після цього квитанції-повідомлення більше не розсилають. Але якщо вас не просять заплатити податок, але ви володієте великою квартирою або будинком, можливо, варто самостійно звернутися в місцеве відділення податкової служби й перевірити, чи не загубилася ваша квитанція.

До слова, щороку близько мільйона українців отримують квитанції. Причому, судячи з даних зборів, платять українці справно. Якщо ж запізнитися на 30 днів, то крім самого податку доведеться віддати й 10% штрафу, при затримці більше, ніж на місяць, штраф складе вже 20%.

Податок сплачується до місцевого бюджету, а місцева влада вирішує, скільки платити. Закон встановлює максимальні ставки й мінімальну площу. Наприклад, заборонено стягувати податок за квартиру менш як 60 кв.м і за будинок до 120 кв.м (якщо є і будинок, і квартира, то за загальну площу до 180 кв.м). Але при цьому міська рада може прийняти рішення брати податки тільки з тих, чиє житло, наприклад, понад 130 кв.м.

Правда, враховуючи, що для місцевої влади цей податок – істотне джерело поповнення скарбниці, левова частка населених пунктів залишили «норми» в 60 і 120 кв.м відповідно.

Скільки потрібно заплатити?

Розмір податку – до 1,5% мінімалки за кожен квадратний метр понад норму. Платити у 2020-му потрібно за 2019 й, тому і розмір мінімальної зарплати враховується за минулий рік. Тоді українці отримували не менше 4723 грн, значить, платити потрібно до 70,8 грн за квадрат.

Припустимо, вам особисто належить квартира площею 100 квадратних метрів. При цьому ви живете в місті, де місцева влада зберегла і норматив і площа, яка прописана в законі. В такому випадку оплатити доведеться «зайві» 40 квадратів – 2,8 тис. грн.

Нагадаємо, українці в 2021-му повинні заплатити податки за свої машини в тому випадку, якщо їх вартість становить не менше ніж 375 мінімалок (2,2 млн грн) і вік не перевищує 5 років.

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Джерело: Обозреватель