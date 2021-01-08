ФБР оголосило нагороду за дані про осіб, які встановили вибухівку біля Капітолія

Під час заворушень біля Капітолія в центрі Вашингтона були виявлені і знешкоджені два вибухові пристрої

Федеральне бюро розслідування (ФБР) США оголосило нагороду за інформацію про осіб, які встановили вибухівку біля Капітолію.

Про це повідомляється на сайті відомства.

«ФБР пропонує винагороду в розмірі до $50 000 доларів за інформацію, що веде до місцезнаходження, арешту і засудження осіб, відповідальних за установку саморобних бомб у Вашингтоні»,– зазначено в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під час заворушень біля Капітолія в центрі Вашингтона були виявлені і знешкоджені два вибухові пристрої. Перший було знайдено в комплексі будівель Капітолія, а другий – в будівлі Національного комітету Республіканської партії.

6 січня прихильники чинного президента США Дональда Трампа штурмували будівлю Конгресу США, перервавши засідання, на якому повинні були затвердити підсумки минулих виборів. В результаті події загинули чотири людини.

Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину.

За останніми даними, звинувачення були пред'явлені 55 учасникам облоги.

Раніше терпима до політики глави держави мережа Facebook забанила його до інавгурації нового президента.

На ті ж самі дописи Трампа відреагувала Twitter – компанія поставила Трампу вимогу видалити їх самостійно, інакше його акаунт буде заблокований назавжди.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.