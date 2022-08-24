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Український шлях замість Брайтон-Біч: влада Нью-Йорка перейменувала відоме перехрестя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Український шлях замість Брайтон-Біч: влада Нью-Йорка перейменувала відоме перехрестя
Перейменування Брайтон-Біч в Український шлях відбулося на День Незалежності
фото: Оксана Маркарова

На Брайтон-Біч проживає багато росіян та вихідців із колишнього СРСР

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що у Нью-Йорку відоме перехрестя Брайтон-Біч тепер отримало нову назву на честь України і буде називатися – «Український шлях». Про це Маркарова написала у Facebook.

«Кожен може зробити внесок в нашу боротьбу за незалежність і кожен внесок важливий! А деякі, як перейменування перехрестя на Брайтоні в Ukrainian Way, яке успішно завершилось сьогодні в День Незалежності ще й надзвичайно символічний!», – зазначила Маркарова подякувала всім, хто не тільки згенерував ідею щодо перейменування, але й довів її до завершення.

Додамо, що Брайтон-Біч розташований у районі Брукліна, де проживає багато росіян та вихідців із колишнього СРСР. Його навіть називають «Маленька Одеса».

Як повідомлялося, у березні з ініціативи руху Stand with Ukraine станцію підземки Europe у Парижі тимчасово перейменували на Europe-Ukraine.

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Теги: росія США посол День Незалежності вулиця Оксана Маркарова

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