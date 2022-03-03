  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Парижі одну зі станцій метрополітену символічно перейменували на честь України (відео)

    У перейменуванні та створенні нового логотипу брав участь колектив паризьких художників - У Парижі одну зі станцій метрополітену символічно перейменували на честь України (відео)
    У перейменуванні та створенні нового логотипу брав участь колектив паризьких художників
    фото скріншот відео

    На знак солідарності з українським народом станцію назвали Europe-Ukraine

    З ініціативи руху Stand with Ukraine станцію підземки Europe у Парижі тимчасово перейменували на Europe-Ukraine. Про це повідомляє Republicworld.

    Одну зі станцій метрополітену у Парижі перейменували на честь України. На знак солідарності з українським народом станцію назвали Europe-Ukraine.

    Станції на третій лінії метро Парижа змінили покажчики, а також тимчасово змінили аудіогід, що інформує про назву пункту, на яку перебуває поїзд метро. У перейменуванні та створенні нового логотипу брав участь колектив паризьких художників, а також українські діячі культури.

    Нагадаємо, у Парижі відбувається масштабна акція на підтримку України. До слова, колишній президент РФ і нинішній заступник Голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Мєдвєдєв погрожує війною Франції.

    Теги: Росія метро акція війна Франція #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Парижі одну зі станцій метрополітену символічно перейменували на честь України (відео)