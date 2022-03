У Парижі одну зі станцій метрополітену символічно перейменували на честь України (відео)

З ініціативи руху Stand with Ukraine станцію підземки Europe у Парижі тимчасово перейменували на Europe-Ukraine. Про це повідомляє Republicworld.

Станції на третій лінії метро Парижа змінили покажчики, а також тимчасово змінили аудіогід, що інформує про назву пункту, на яку перебуває поїзд метро. У перейменуванні та створенні нового логотипу брав участь колектив паризьких художників, а також українські діячі культури.

Metro station "Europe" in Paris received a new name "Europe-Ukraine" pic.twitter.com/G6OSbppnVi