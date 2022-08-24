На Іграх воїнів у США українці здобули ще дев’ять медалей (фото)

Збірна України поповнює медальну скарбничку на змаганнях в Орландо

На Іграх воїнів у США українська збірна продовжує здобувати перемоги. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Так, третій змагальний день додав до медальної скарбнички команди дев’ять медалей:

Рустам Росул – «срібло» в індивідуальній гонці на час, «срібло» у груповій гонці на хендбайку

Сергій Калитюк – «срібло» в індивідуальній гонці на час, «срібло» у груповій гонці на хендбайку

Віктор Легкодух – «бронза» в індивідуальній гонці на час та «срібло» у груповій гонці на хендбайку

Дмитро Браницький – «бронза» в індивідуальній гонці на час на шосейному велосипеді

Юрій Зекун – «бронза» в індивідуальній гонці на час та «срібло» у груповій гонці на шосейному велосипеді.

7 фото На весь екран













Участь збірної команди України та національної делегації України у міжнародних спортивних змаганнях Ігри воїнів в Орландо стала можлива завдяки cпільній взаємодії Мінветеранів з міністерствами та відомствами, а також безпрецедентній підтримці наших міжнародних партнерів, зокрема, Crown Agents Україна та Трастовому Фонду НАТО з медичної реабілітації.