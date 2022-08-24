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На Іграх воїнів у США українці здобули ще дев’ять медалей (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Іграх воїнів у США українці здобули ще дев’ять медалей (фото)
Українські ветерани гідно представляють країну на міжнародній спортивній арені
фото: Мінветеранів

Збірна України поповнює медальну скарбничку на змаганнях в Орландо

На Іграх воїнів у США українська збірна продовжує здобувати перемоги. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Так, третій змагальний день додав до медальної скарбнички команди дев’ять медалей:

  • Рустам Росул – «срібло» в індивідуальній гонці на час, «срібло» у груповій гонці на хендбайку
  • Сергій Калитюк – «срібло» в індивідуальній гонці на час, «срібло» у груповій гонці на хендбайку
  • Віктор Легкодух – «бронза» в індивідуальній гонці на час та «срібло» у груповій гонці на хендбайку
  • Дмитро Браницький – «бронза» в індивідуальній гонці на час на шосейному велосипеді
  • Юрій Зекун – «бронза» в індивідуальній гонці на час та «срібло» у груповій гонці на шосейному велосипеді.
7 фото
На весь екран

Участь збірної команди України та національної делегації України у міжнародних спортивних змаганнях Ігри воїнів в Орландо стала можлива завдяки cпільній взаємодії Мінветеранів з міністерствами та відомствами, а також безпрецедентній підтримці наших міжнародних партнерів, зокрема, Crown Agents Україна та Трастовому Фонду НАТО з медичної реабілітації.

 

Теги: спорт Україна США Міністерство у справах ветеранів ветеран

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