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    У світі

    Український турист потонув на курорті в Болгарії

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    Тіло туриста винесли хвилі на пляж 11 вересня - Український турист потонув на курорті в Болгарії
    Тіло туриста винесли хвилі на пляж 11 вересня

    31-річний громадянин України прибув до Болгарії близько опівночі 11 вересня і того ж дня загинув

    Український турист потонув на болгарському курорті Сонячний берег. Про це повідомили у поліції, пише News.bg.

    Зазначається, що ще у п’ятницю, 11 вересня, на пляж біля готелю «Гларус», що на Сонячному березі, винесло тіло молодого чоловіка.

    «Згодом встановили, що він є 31-річним громадянином України і прибув до Болгарії близько опівночі того ж дня, коли загинув. Інші деталі про нього не повідомляють», – йдеться у повідомленні.

    За фактом загибелі розпочали розслідування. Тіло загиблого забрали до Бургасу для проведення експертизи.

    Як повідомлялося наприкінці липня, Болгарія є однією з небагатьох країн, що спростила умови в’їзду українцям.

    Також Болгарія входить до «зеленого списку» України за ситуацією з поширенням коронавірусу.

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