Український турист потонув на курорті в Болгарії



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Тіло туриста винесли хвилі на пляж 11 вересня

31-річний громадянин України прибув до Болгарії близько опівночі 11 вересня і того ж дня загинув

Український турист потонув на болгарському курорті Сонячний берег. Про це повідомили у поліції, пише News.bg.

Зазначається, що ще у п’ятницю, 11 вересня, на пляж біля готелю «Гларус», що на Сонячному березі, винесло тіло молодого чоловіка.

«Згодом встановили, що він є 31-річним громадянином України і прибув до Болгарії близько опівночі того ж дня, коли загинув. Інші деталі про нього не повідомляють», – йдеться у повідомленні.

За фактом загибелі розпочали розслідування. Тіло загиблого забрали до Бургасу для проведення експертизи.

Як повідомлялося наприкінці липня, Болгарія є однією з небагатьох країн, що спростила умови в’їзду українцям.

Також Болгарія входить до «зеленого списку» України за ситуацією з поширенням коронавірусу.

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