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    У світі

    У Франції за добу виявили рекордні майже 10 тисяч випадків коронавірусу

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    За останній тиждень в країні було виявлено 48 542 нових випадки захворювання з понад 1 мільйона проведених тестів - У Франції за добу виявили рекордні майже 10 тисяч випадків коронавірусу
    За останній тиждень в країні було виявлено 48 542 нових випадки захворювання з понад 1 мільйона проведених тестів

    19 людей померли від інфекції Covid-19 за минулу добу, в результаті чого число жертв пандемії у Франції досягло 30 813 осіб

    Франція за минулу добу, 10 вересня, зареєструвала рекорд у майже 10 000 нових випадків захворювання Covid-19. Про це повідомляє France24.

    Зазначається, що Міністерство охорони здоров'я повідомило, що за останню добу було зареєстровано 9 843 нових випадків коронавірусу, що є найвищим показником з початку епідемії, було підтверджено 71 новий кластер захворювання.

    «19 людей померли від інфекції Covid-19 за минулу добу, в результаті чого число жертв пандемії у Франції досягло 30 813 осіб. Водночас кількість смертей і госпіталізацій в відділення інтенсивної терапії залишається набагато нижче рівня, зафіксованого під час карантину в березні і квітні», – йдеться у повідомленні.

    За останній тиждень в країні було виявлено 48 542 нових випадки захворювання з понад 1 мільйона проведених тестів, причому частка тестів, що дали позитивний результат, зросла до 5,4%.

    Французькі міністри та експерти в галузі охорони здоров'я зустрінуться в п'ятницю, щоб вирішити, які обмежувальні заходи необхідні.

    Голова Наукової ради, що консультує уряд з пандемії, Жан-Франсуа Дельфрайссі заявив, що уряду необхідно прийняти деякі «жорсткі» рішення і якомога швидше.

    До слова, у світі станом на ранок 11 вересня виявлено 28328131 хворих на коронавірус. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної коронавірусом складає 913919, одужало – 20342740 людей. Найбільше нових випадків коронавірусу у країнах Європи виявлено в Іспанії, Франції, Росії, Великобританії та Українї. Наразі Україна перебуває на 16-му місці за кількістю заражень за добу.

    В Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 –  (45). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом  148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.

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