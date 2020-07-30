Без тестування і без карантину: Болгарія спростила умови в’їзду українцям



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Морські курорти Болгарії чекають на туристів з України

Болгарія скасувала вимогу про ПЛР-тест для українців

Із 31 липня по 31 серпня Болгарія спростила умови в’їзду для громадян України: тепер їм не потрібно пред’являти підтвердження тестування на коронавірус. А по прибутті — не потрібно проходити 14-денний карантин.

Про це йдеться в розпорядженні Міністерства охорони здоров'я Болгарії.

Зазначимо, що Болгарія відкрила свої кордони для українських туристів із середини липня. Спершу вона не вимагала проходження 14-денного карантину і тестування на коронавірус. Утім із 28 липня (тобто два дні тому) Болгарія зробила жорсткішими правила в'їзду і почала вимагати підтвердження обов'язкового тестування на коронавірус.

Цього літа через пандемію більшість країн закрили свої кордони, але з початком сезону відпусток почали поступово знімати обмеження. Окрім Болгарії, наразі українці можуть полетіти до:

Туреччини і Єгипту (без обмежень);

Чорногорії та Албанії (14-денна самоізоляції по прибутті в Україну);

Хорватії (за умови обов’язкового тестування на коронавірус не пізніше ніж за 48 годин до в’їзду).

Перед плануванням поїздки МЗС України закликає українців уважно ознайомлюватися з умовами в’їзду до країн призначення — для цього на сайті міністерства є спеціальна інтерактивна мапа, яку можна проглянути тут.

Болгарія є членом Євросоюзу. В’їзд до країн ЄС загалом залишається закритим для громадян України, а купівля квитка на рейс не дає дозволу на перетин кордону. Право на в’їзд до країн-членів ЄС мають лише окремі категорії людей:

ті, хто подорожує з метою навчання;

громадян, які подорожують через територію ЄС транзитом;

моряки, що прямують на корабель;

медики й дослідники;

сезонні працівники та студенти;

висококваліфіковані працівники третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічного погляду і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном.

Як і раніше, дозвіл на в’їзд зберігається для членів родин громадян ЄС, тих, хто має посвідку на проживання у ЄС або аналогічний документ, а також дипломатів.

До слова, з 1 серпня набувають чинності нові правила в’їзду до України із країн «червоної зони».

Як повідомлялося, МОЗ завтра поділить Україну на чотири карантинні зони.

Коронавірус в Україні

Всього 68794

Одужали 38154

Хворіють 28967

Померли 1673

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До відома, в Україні станом на ранок 30 липня зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусу, це на 175 випадків більше, ніж учора (1022).

Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 68 794 українців. Одужали 38 154 людини, померли від початку пандемії - 1 673 особи.