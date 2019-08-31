Українці за кордоном закликали Зеленського зустрітися з громадою у Варшаві



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Активісти нагадали, що в Польщі проживає близько 1,27 млн українців

Представники українських організацій за кордоном закликали президента Володимира Зеленського провести у Варшаві зустріч з українською громадою.

Про це йдеться у спільному листі, текст якого є в розпорядження «Європейської правди».

«Ми, представники українських організацій за кордоном, глибоко стурбовані тим, що в рамках Вашого офіційного візиту до Польщі, який відбудеться 31 серпня – 1 вересня 2019 року, не передбачено зустрічі з українською громадою», – йдеться у листі.

Активісти нагадали, що в Польщі проживає близько 1,27 млн українців. Крім цього, за даними Світового банку, у 2018 році українці з-за кордону поповнили бюджет України на 14 мільярдів доларів, що дорівнює 11,4% ВВП країни.

«Ми глибоко засмучені тим фактом, що президент України ігнорує найбільшу у світі закордонну українську громаду. Розглядаємо це як прояв нехтування інтересами більше 20% громадян України, які проживають за кордоном», – йдеться у листі.

Вони також закликали проводити зустрічі з громадянами України, які проживають в Польщі та інших країнах, в рамках офіційних візитів і створити посаду штатного радника з питань закордонних українців та міграційної політики при уряді.

Як відомо, Зеленський сьогодні починає дводенний візит до Польщі, в рамках якого він зустрінеться з кількома європейськими лідерами і візьме участь у заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.