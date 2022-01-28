Управління справами президента РФ купує постамент для труни (документ)

У документації до закупівлі не уточнюється, у зв'язку з чим виникла потреба придбати постамент для труни

На сайті державних закупівель Російської Федерації з'явився тендер, який передбачає постачання постаменту для труни. На нього управління справами Путіна витратить майже півмільйона рублів.

У документації до закупівлі не уточнюється, у зв'язку з чим виникла потреба придбати цей товар. Отримати постамент планує підприємство з постачання продукції Управління справами президента Російської Федерації. Термін постачання при цьому обмежений датою 30.06.2022.

«Потрібно поставити постамент для труни індивідуального виготовлення (2500*1000*750мм - габаритні розміри) на металевій основі з профільної труби (3мм) з посиленням вологостійкої фанерою 18мм та захистом кольору idea black, та натурального граніту absolute black 20м тендери», – зазначено у документації до тендеру.

У Путіна хочуть купити постамент для труни

Вартість поставки – 494 674 рублів (приблизно 183 тис. грн). Закупівля здійснюватиметься у єдиного постачальника.

У соціальних мережах вже звернули увагу на тендер. Люди жартують на цю тему, пояснюючи, що вся справа у складній економічній ситуації в Росії.

«Судячи з динаміки курсу, можливо, збираються ховати рубль», – припускають росіяни.

Інші скаржаться на дуже велику вартість товару, відзначаючи, що півмільйона за постамент надто багато. Інші парирують, що натуральний граніт апріорі не може коштувати дешевше.

Незважаючи на суспільний інтерес до закупівлі у РФ, російські чиновники поки не коментують причини проведення такого тендеру.

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