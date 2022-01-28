Чи буде війна? Лавров назвав умову вторгнення російських військ

Очільник МЗС РФ заявив, що «грубо наступати на свої інтереси Росія не дозволить»

Лавров стверджує, що Москва не хоче війни

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не хоче війни. Але нібито не дозволить ігнорувати «свої інтереси», повідомляють російські ЗМІ.

Він заявив, що «грубо наступати на свої інтереси Росія не дозволить».

«Якщо це залежить від Росії – війни не буде», – оцінив перспективи війни Сергій Лавров.

Минулого тижня після зустрічі з Блінкеном Лавров заявив, що РФ ніколи не погрожувала Україні.

Біля українських кордонів перебуває понад 100 тисяч російських військових, а також військова техніка. Захід попереджає про загрозу нового вторгнення. Влада України, у свою чергу, каже, що все під контролем і не потрібно панікувати.

Зокрема, 28 січня очільник Міноборони Олексій Резніков заспокоїв щодо російських військ біля кордонів: ситуація повторюється.

Раніше Резніков заявив, що українцям не потрібно збирати «тривожні валізи». Також Резніков вважає, що Путін не буде бомбардувати Україну.

Тим часом Росія хоче офіційно дати бойовикам «ЛНР» та «ДНР» ракетну артилерію.

Сполучені Штати Америки своєю чергою скликали засідання Ради Безпеки ООН з приводу загрози російського військового вторгнення в Україну на 31 січня.

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