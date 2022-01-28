Лавров запросив Зеленського в Росію

Путін готовий прийняти Зеленського у Москві, Сочі чи Петербурзі

Країна-агресорка Росія готова провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським для обговорення двосторонніх відносин, повідомив сьогодні глава МЗС РФ Сергій Лавров.

«Якщо Зеленський хоче обговорити двосторонні відносини, готові його прийняти у Москві, Сочі, Петербурзі, але Донбас слід обговорювати у контактній групі», – цитують слова Лааврова російські ЗМІ.

Ще у квітні 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі. У відповідь президент країни-агресорки запропонував Зеленському зустрітись з бойовиками.

У вересні 2021 року Зеленський заявив, що зустрінеться з російським президентом Путіним, коли той буде готовий.

Також у Кремлі торік заявили, що наразі не ведеться підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським. «Ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського не ведеться», – заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

До цього Путін говорив, що не відмовляється від зустрічі із Зеленським, але поки не бачить в ній сенсу, оскільки ключові питання України вирішуються нібито в Вашингтоні, Берліні та Парижі.

До слова, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Путін зустрінеться із Володимиром Зеленським лише в тому разі, якщо отримає від цього користь. Також російський президент під час зустрічі може погодитися на якісь формальні поступки щодо Донбасу.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак у грудні заявив, що Володимир Зеленський та Володимир Путін можуть провести розмову, якщо буде предмет для переговорів. Єрмак зазначив, що Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, однак коли та де вона відбудеться поки невідомо. Водночас він наголосив, що українська та російська сторони контактують.

Під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну.

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