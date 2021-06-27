Виставка похоронного бізнесу. Фоторепортаж

«Всі там будемо, але треба піти красиво» – з таким девізом поховальний бізнес звітував у столиці про свої здобутки. Під дахом виставкової зали на Львівській площі зібрались виробники погребальних аксесуарів не лише з України. Не побоялись виставити свої товари навіть росіяни. Але скромні пластикові урни для праху з Новосибірська та «благолєпіє» з Єсентуків мало дуже тьмяний вигляд у порівнянні з тим, що продемонстрували українці.

Головні площі виставкової зали зайняли виробники трун. Лідер цього ринку у Vip-сегменті, черкаське підприємство In Dan, представило свою лінійку виробів.

Найдорожчі труни – саркофаги з двома дверима. У таких домовинах використано кілька дорогих видів дерева (у тому числі червоне махагоні). Виріб прикрашений бронзовими аксесуарами, фігурами ангелів. «Особливий затишок» мерцю створює дорога постіль.

У найреспектабельнішій Vip-труні передбачений навіть ліфт – спеціальний механізм піднімає голову і тулуб померлого. Завдяки таким зручностям небіжчик може провести останні години зі своїми рідними практично сидячи.

Вартість люксових саркофагів цілком змагається з ціною однокімнатної квартири. За словами одного з дилерів In Dan, у виробника таку домовину можна придбати за 300 тис. грн. А в похоронних бюро, які беруть домовини на реалізацію, ціна Vip-саркофага зростає майже удвічі. «Максимальна вартість доходить інколи до мільйона», – запевняє Владислав, який презентував товар у Києві. За його даними, ринок саркофагів росте щороку «на відсотків 20». «Для всіх видатних осіб обирають саме такі труни», – запевняє чоловік, згадуючи у своїй розмові прізвища спочилих Геннадія Кернеса, Валерія Лобановського та деяких інших зірок «Динамо».

«Чекаємо на вас! Звертайтесь!», – запрошує нових клієнтів продавець VIP-трун

Для клієнтів зі скромнішими можливостями тут є своя пропозиція: труни по 35-50 тис. грн цілком можуть влаштувати середній клас мерців. Найдешевші товари також представлені на виставці. Симпатичні домовини «без понтів» коштують у виробника 5-7 тис. грн.

Та для більшої частини ринку і ця пропозиція є задорогою. Продавці погребальних товарів бідкаються: більшість українців ховають дешево і сердито – у оббитих тканиною простих домовинах за 2 тис. грн. Зайвої реклами на виставках ці хіти продажів не потребують.

Попри таку кон’юнктуру чехи та словаки намагаються створити конкуренцію українським виробникам. Вартість імпортних саркофагів з Чехії, наприклад, складає 1-2 тис. євро до розмитнення. Закордонні гості, які представили свій товар у Києві, запевняють: їхній товар значно кращий за якістю і пропонують це… перевірити просто на місці. Чехи активно шукають українських партнерів, які візьмуться просувати їхні труни на наш ринок.

Чеські саркофаги – конкуренти черкаським

Особливе місце у експозиції зайняла інсталяція з трун, забрендованих під Луї Віттон. Яскраві вироби у червоному і чорному виконанні укомплектовані лаковими подушками. Вартість – біля 10 тисяч доларів. Але особливої зацікавленості в оригінальних домовинах не спостерігалось. Очевидно, українська фірма зважилась на таку сміливу пропозицію радше для привернення уваги, а не для продажу. Цікаво, а Louis Vuitton в курсі?

Інсталяція з домовин, забрендованих під Supreme та Louis Vuitton. Ця колаборація брендів набула популярності в світі п’ять років тому

На Rip-Expo також була представлені труни для дітей. Вхід на виставку для них організатори зробили безкоштовним.

Вмерти красивим

«Дерев’яний макінтош» – головний, але не єдиний похоронний аксесуар. Особливу увагу в перший день виставки привернув до себе показ мод для небіжчиків. «Жалобний одяг теж може бути красивим», – наполягають виробники цього краму.

Дефіле було особливим: моделі не ходили подіумом самі, їх возили просто в трунах під відповідний музичний супровід. Дівчата із задоволенням зображали мерців, а на питання, чи не моторошно їм, віджартовувались: «усі там будемо».

Замість траурного маршу цей показ варто було б супроводити хітом американського рок-гурту Sixx:A.M., в якому є слова «Ніщо так не збуджує до життя, як похорони».

Свої послуги на виставці також презентували фахівці з посмертного візажу та бальзамування. Нанесення гриму на труп перед погребальною церемонією отримало назву «танатокосметологія». В Україні вже є курси для охочих опанувати цей фах.

Стенд з небіжчиком, який гостро потребує косметичних процедур

Організатори виставки також запросили до Києва Алена Конінкса – відомого у світі бальзаматора та спеціаліста з реставрації обличчя в особливо складних випадках. Фахівець прочитав лекцію та представив найскладніші випадки зі своєї практики.





Лекція «Посмертний макіяж. Face-реставрація» від Алекса Конінкса

Здебільшого мова йшла про реставрацію лиця у людей, які вкоротили собі віку: вистрілили в обличчя чи стрибнули з великої висоти. Особливу складність для танатопрактиків також представляють загиблі в автомобільних аваріях, небіжчики, які перенесли складну хворобу або ж тіло яких було виявлене пізно і розклалось. Фотозйомка цих випадків була заборонена з поваги до покійних та їхніх рідних.

Свою лекцію також мав провести і представник Московської церкви в Україні. Але зацікавлених у суботу вранці слухати спіч про «православні похоронні традиції і обряди» не знайшлось. Лекцію скасували під «благозвучним» приводом «лектор захворів».

Нові тренди бізнесу на мерцях

А тим часом православні традиції витісняють новомодні. І церква мала б дати їм оцінку. Діаманти з праху – найекзотичніша новинка похоронної індустрії. 50 грам попелу кремованого небіжчика достатньо, аби залишити сяючу згадку про близьку людину. Послуга ця не з дешевих – від $1,5 тис. Із допомогою спеціальної технології, пресу і добавок створюються спеціальні умови для росту діаманта. Представники компанії, яка пропонує отримати коштовності з решток померлих, запевняють: тренд на «діамантизацію» покійників набув широкої популярності на Заході, а ось Україна досі пасе задніх у цій справі.

На фланзі похоронної флористики також застій. Українці вперто проявляють «пластикову» любов і шану померлим. Спроби переконати громадян, що така традиція шкідлива, не дають бажаного ефекту. Влада на місцях часом зважується і забороняє пластикові квіти під час поминальних днів. Але втручатись у похорони, які рясно уквітчують пластмасовими вінками, ніхто не наважується.

Попит на живі квіти обмежує єдиний фактор – їхня вартість. За даними агенції з організації поховань, ціна одного! «живого» вінка може сягати навіть 30 тис. грн. Ця цифра може підняти навіть мертвого в Україні. Тому уквітчують своїх небіжчиків лише наші доларові мільйонери.

А от справа догляду за могилами може вже скоро перетворитись на системний бізнес. На Rip-Expo білоруськими розробниками був презентований онлайн-проєкт пам’яті. Мова йде про безкоштовну базу поховань в Україні, Росії та Білорусі. Ініціатори вже розпочали роботу з оцифрування українських кладовищ. У Києві робота завершена. Будь-хто з користувачів також самостійно може додавати інформацію про місця поховання рідних та близьких. Кожній могилі визначаються координати GPS та присвоюється ID-номер. Вже згодом автори проєкту планують створити сервіс платного догляду за могилами. Послуга буде цікавою для тих, хто не може робити це самостійно або ж перебуває далеко від місць поховання рідні. Окрім того, онлайн-база стане рекламним майданчиком для ритуальних магазинів, похоронних бюро, виробників пам’ятників…

А бізнес цей, судячи з останніх даних про смертність в Україні, має нині демонструвати найбільші темпи росту. Вже на листопад у Києві запланована наступна виставка похоронних «досягнень». Тим часом усім живим варто пам’ятати істину: похорон не для мертвих, а для живих, і навіть дорога церемонія нікому не гарантувала раю.

Микола Підвезяний, Станслав Груздєв (фото), «Главком»

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