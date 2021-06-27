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    Труна за ціною квартири та вінки по тисячі євро. Чим здивувала виставка похоронного бізнесу (фоторепортаж)

    Бізнес на смерті
    Найдорожчий похоронний артибут виставки &mdash; труна-саркофаг. Першими такі домовини увійшли в моду в США - Труна за ціною квартири та вінки по тисячі євро. Чим здивувала виставка похоронного бізнесу (фоторепортаж)
    Найдорожчий похоронний артибут виставки — труна-саркофаг. Першими такі домовини увійшли в моду в США

    У столиці під девізом «Всі там будемо…» пройшла виставка сучасної погребальної культури

    Показ мод для небіжчиків, посмертний візаж та діаманти, вирощені із людських решток… Перша міжнародна виставка похоронної культури RIP-Expo окреслила нові тренди у наймоторшнішому бізнесі.

    «Главком» став свідком цього непересічного заходу.

    «Всі там будемо, але треба піти красиво» – з таким девізом поховальний бізнес звітував у столиці про свої здобутки. Під дахом виставкової зали на Львівській площі зібрались виробники погребальних аксесуарів не лише з України. Не побоялись виставити свої товари навіть росіяни. Але скромні пластикові урни для праху з Новосибірська та «благолєпіє» з Єсентуків мало дуже тьмяний вигляд у порівнянні з тим, що продемонстрували українці.

    «Гробовых дел мастера»

    Головні площі виставкової зали зайняли виробники трун. Лідер цього ринку у Vip-сегменті, черкаське підприємство In Dan, представило свою лінійку виробів.
    Найдорожчі труни – саркофаги з двома дверима. У таких домовинах використано кілька дорогих видів дерева (у тому числі червоне махагоні). Виріб прикрашений бронзовими аксесуарами, фігурами ангелів. «Особливий затишок» мерцю створює дорога постіль.

    У найреспектабельнішій Vip-труні передбачений навіть ліфт – спеціальний механізм піднімає голову і тулуб померлого. Завдяки таким зручностям небіжчик може провести останні години зі своїми рідними практично сидячи.

    Вартість люксових саркофагів цілком змагається з ціною однокімнатної квартири. За словами одного з дилерів In Dan, у виробника таку домовину можна придбати за 300 тис. грн. А в похоронних бюро, які беруть домовини на реалізацію, ціна Vip-саркофага зростає майже удвічі. «Максимальна вартість доходить інколи до мільйона», – запевняє Владислав, який презентував товар у Києві. За його даними, ринок саркофагів росте щороку «на відсотків 20». «Для всіх видатних осіб обирають саме такі труни», – запевняє чоловік, згадуючи у своїй розмові прізвища спочилих Геннадія Кернеса, Валерія Лобановського та деяких інших зірок «Динамо».

    «Чекаємо на вас! Звертайтесь!», – запрошує нових клієнтів продавець VIP-трун
    «Чекаємо на вас! Звертайтесь!», – запрошує нових клієнтів продавець VIP-трун

    Для клієнтів зі скромнішими можливостями тут є своя пропозиція: труни по 35-50 тис. грн цілком можуть влаштувати середній клас мерців. Найдешевші товари також представлені на виставці. Симпатичні домовини «без понтів» коштують у виробника 5-7 тис. грн.

    Та для більшої частини ринку і ця пропозиція є задорогою. Продавці погребальних товарів бідкаються: більшість українців ховають дешево і сердито – у оббитих тканиною простих домовинах за 2 тис. грн. Зайвої реклами на виставках ці хіти продажів не потребують.

    Попри таку кон’юнктуру чехи та словаки намагаються створити конкуренцію українським виробникам. Вартість імпортних саркофагів з Чехії, наприклад, складає 1-2 тис. євро до розмитнення. Закордонні гості, які представили свій товар у Києві, запевняють: їхній товар значно кращий за якістю і пропонують це… перевірити просто на місці. Чехи активно шукають українських партнерів, які візьмуться просувати їхні труни на наш ринок.

    Чеські саркофаги – конкуренти черкаським

    Чеські саркофаги – конкуренти черкаським

    Особливе місце у експозиції зайняла інсталяція з трун, забрендованих під Луї Віттон. Яскраві вироби у червоному і чорному виконанні укомплектовані лаковими подушками. Вартість – біля 10 тисяч доларів. Але особливої зацікавленості в оригінальних домовинах не спостерігалось. Очевидно, українська фірма зважилась на таку сміливу пропозицію радше для привернення уваги, а не для продажу. Цікаво, а Louis Vuitton в курсі?

    Інсталяція з домовин, забрендованих під Supreme та Louis Vuitton. Ця колаборація брендів набула популярності в світі п’ять років тому

    Інсталяція з домовин, забрендованих під Supreme та Louis Vuitton. Ця колаборація брендів набула популярності в світі п’ять років тому

    На Rip-Expo також була представлені труни для дітей. Вхід на виставку для них організатори зробили безкоштовним.

    Вмерти красивим

    «Дерев’яний макінтош» – головний, але не єдиний похоронний аксесуар. Особливу увагу в перший день виставки привернув до себе показ мод для небіжчиків. «Жалобний одяг теж може бути красивим», – наполягають виробники цього краму.

    Дефіле було особливим: моделі не ходили подіумом самі, їх возили просто в трунах під відповідний музичний супровід. Дівчата із задоволенням зображали мерців, а на питання, чи не моторошно їм, віджартовувались: «усі там будемо».

    Замість траурного маршу цей показ варто було б супроводити хітом американського рок-гурту Sixx:A.M., в якому є слова «Ніщо так не збуджує до життя, як похорони».

    Свої послуги на виставці також презентували фахівці з посмертного візажу та бальзамування. Нанесення гриму на труп перед погребальною церемонією отримало назву «танатокосметологія». В Україні вже є курси для охочих опанувати цей фах.

    Стенд з небіжчиком, який гостро потребує косметичних процедур
    Стенд з небіжчиком, який гостро потребує косметичних процедур

    Організатори виставки також запросили до Києва Алена Конінкса – відомого у світі бальзаматора та спеціаліста з реставрації обличчя в особливо складних випадках. Фахівець прочитав лекцію та представив найскладніші випадки зі своєї практики.


    Лекція «Посмертний макіяж. Face-реставрація» від Алекса Конінкса

    Лекція «Посмертний макіяж. Face-реставрація» від Алекса Конінкса

    Здебільшого мова йшла про реставрацію лиця у людей, які вкоротили собі віку: вистрілили в обличчя чи стрибнули з великої висоти. Особливу складність для танатопрактиків також представляють загиблі в автомобільних аваріях, небіжчики, які перенесли складну хворобу або ж тіло яких було виявлене пізно і розклалось. Фотозйомка цих випадків була заборонена з поваги до покійних та їхніх рідних.

    Свою лекцію також мав провести і представник Московської церкви в Україні. Але зацікавлених у суботу вранці слухати спіч про «православні похоронні традиції і обряди» не знайшлось. Лекцію скасували під «благозвучним» приводом «лектор захворів».

    Нові тренди бізнесу на мерцях

    А тим часом православні традиції витісняють новомодні. І церква мала б дати їм оцінку. Діаманти з праху – найекзотичніша новинка похоронної індустрії. 50 грам попелу кремованого небіжчика достатньо, аби залишити сяючу згадку про близьку людину. Послуга ця не з дешевих – від $1,5 тис. Із допомогою спеціальної технології, пресу і добавок створюються спеціальні умови для росту діаманта. Представники компанії, яка пропонує отримати коштовності з решток померлих, запевняють: тренд на «діамантизацію» покійників набув широкої популярності на Заході, а ось Україна досі пасе задніх у цій справі.

    На фланзі похоронної флористики також застій. Українці вперто проявляють «пластикову» любов і шану померлим. Спроби переконати громадян, що така традиція шкідлива, не дають бажаного ефекту. Влада на місцях часом зважується і забороняє пластикові квіти під час поминальних днів. Але втручатись у похорони, які рясно уквітчують пластмасовими вінками, ніхто не наважується.

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    Виставка похоронного бізнесу. Фоторепортаж
    Виставка похоронного бізнесу. Фоторепортаж
    Виставка похоронного бізнесу. Фоторепортаж
    Виставка похоронного бізнесу. Фоторепортаж
    Виставка похоронного бізнесу. Фоторепортаж
    Виставка похоронного бізнесу. Фоторепортаж
    Виставка похоронного бізнесу. Фоторепортаж
    Виставка похоронного бізнесу. Фоторепортаж
    Виставка похоронного бізнесу. Фоторепортаж
    Виставка похоронного бізнесу. Фоторепортаж
    Виставка похоронного бізнесу. Фоторепортаж
    Виставка похоронного бізнесу. Фоторепортаж
    Виставка похоронного бізнесу. Фоторепортаж
    Виставка похоронного бізнесу. Фоторепортаж
    Виставка похоронного бізнесу. Фоторепортаж
    Виставка похоронного бізнесу. Фоторепортаж
    Виставка похоронного бізнесу. Фоторепортаж

    Попит на живі квіти обмежує єдиний фактор – їхня вартість. За даними агенції з організації поховань, ціна одного! «живого» вінка може сягати навіть 30 тис. грн. Ця цифра може підняти навіть мертвого в Україні. Тому уквітчують своїх небіжчиків лише наші доларові мільйонери.

    А от справа догляду за могилами може вже скоро перетворитись на системний бізнес. На Rip-Expo білоруськими розробниками був презентований онлайн-проєкт пам’яті. Мова йде про безкоштовну базу поховань в Україні, Росії та Білорусі. Ініціатори вже розпочали роботу з оцифрування українських кладовищ. У Києві робота завершена. Будь-хто з користувачів також самостійно може додавати інформацію про місця поховання рідних та близьких. Кожній могилі визначаються координати GPS та присвоюється ID-номер. Вже згодом автори проєкту планують створити сервіс платного догляду за могилами. Послуга буде цікавою для тих, хто не може робити це самостійно або ж перебуває далеко від місць поховання рідні. Окрім того, онлайн-база стане рекламним майданчиком для ритуальних магазинів, похоронних бюро, виробників пам’ятників…

    А бізнес цей, судячи з останніх даних про смертність в Україні, має нині демонструвати найбільші темпи росту. Вже на листопад у Києві запланована наступна виставка похоронних «досягнень». Тим часом усім живим варто пам’ятати істину: похорон не для мертвих, а для живих, і навіть дорога церемонія нікому не гарантувала раю.

    Микола Підвезяний, Станслав Груздєв (фото), «Главком»

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    Теги: бізнес виставка послуги поховання похорон
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    Виставка похоронного бізнесу. Фоторепортаж