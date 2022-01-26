Влада Росії своїми погрозами рекордно обвалила курс рубля

26 січня курс євро поставив рекорд і перевищив 90 рублів вперше з липня 2021

Курси іноземних валют по відношенню до рубля почали активно підніматися після того, як РФ захотіла озброїти «Л/ДНР»

Російський рубль обвалився по відношенню до долара та євро, свідчать дані Московської біржі. У ході торгів 26 січня курс євро поставив рекорд і перевищив 90 рублів вперше з липня 2021 (плюс 1,7 рубля), а долар – 80 рублів (плюс 1,6 рубля).

Станом на вечір середи долар та євро коштують 80,26 рубля та 90,52 рубля відповідно. Курси іноземних валют по відношенню до рубля почали активно підніматися після 17:30, коли у ЗМІ поширилися повідомлення про ідею надати російську допомогу терористичним «ДНР» та «ЛНР» у вигляді постачання військової продукції.

Загалом обвал рубля спостерігається з початку січня на тлі загострення ситуації навколо України.

Аналітики американського банку JPMorgan Chase закликали своїх клієнтів відмовитися від довгих вкладень у російську валюту через зростання невизначеності через наростання напруженості навколо України.

«Для стабільного ралі облігацій, ймовірно, необхідні як зниження геополітичної невизначеності, так і більш очевидні ознаки того, що інфляція досягла свого піку», – констатували в JPMorgan.

Зазначимо, сьогодні Віцеспікер верхньої палати Федеральних зборів РФ Андрій Турчак закликав російську владу підтримати окупаційні режими ОРДЛО, направивши їм деякі види озброєння.

Також повідомлялося, що найбагатші росіяни втратили мільярди доларів через погрози РФ Україні та Заходу.