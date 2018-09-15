Ураган «Флоренс»: в США загинули щонайменше шестеро людей



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За офіційними даними, близько 950 тис. людей у Північній і Південній Кароліні відрізані від електропостачання

Щонайменше 6 людей загинули в результаті урагану «Флоренс», який досяг атлантичного узбережжя США і зараз по силі вітру класифікується як тропічний шторм.

Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що стихія з ураганним вітром обрушилась на східне узбережжя США в п'ятницю. І хоча сила вітру стала меншою, ніж прогнозувалося раніше, опади загрожують не меншими руйнуваннями.

«Безперервні зливи тропічного шторму «Флоренс» викликали руйнівні повені в штаті Північна Кароліна, які, за прогнозами, будуть мати великі наслідки в суботу, а також призвели до загибелі щонайменше 6 осіб, у тому числі дитину», - йдеться в повідомленні.

Вже зараз повідомляється про затоплення житлових будинків, доріг та іншої важливої інфраструктури. За офіційними даними, близько 950 тис. людей у Північній і Південній Кароліні відрізані від електропостачання. Загроза повеней зберігається для інших штатів.