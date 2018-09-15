  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ураган «Флоренс»: в США загинули щонайменше шестеро людей

    • Розсилка
    Ураган «Флоренс»: в США загинули щонайменше шестеро людей

    За офіційними даними, близько 950 тис. людей у Північній і Південній Кароліні відрізані від електропостачання

    Щонайменше 6 людей загинули в результаті урагану «Флоренс», який досяг атлантичного узбережжя США і зараз по силі вітру класифікується як тропічний шторм.

    Про це повідомляє CNN.

    Повідомляється, що стихія з ураганним вітром обрушилась на східне узбережжя США в п'ятницю. І хоча сила вітру стала меншою, ніж прогнозувалося раніше, опади загрожують не меншими руйнуваннями.

    «Безперервні зливи тропічного шторму «Флоренс» викликали руйнівні повені в штаті Північна Кароліна, які, за прогнозами, будуть мати великі наслідки в суботу, а також призвели до загибелі щонайменше 6 осіб, у тому числі дитину», - йдеться в повідомленні.

    Вже зараз повідомляється про затоплення житлових будинків, доріг та іншої важливої інфраструктури. За офіційними даними, близько 950 тис. людей у Північній і Південній Кароліні відрізані від електропостачання. Загроза повеней зберігається для інших штатів.

    США стихійні лиха
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ