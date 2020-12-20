Ураган на Фіджі зруйнував острів

Жертвами природної стихії стали чотири людини

Потужний циклон «Яса» вирує на Фіджі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Зазначається, що жертвами природної стихії стали чотири людини.

Як показала аерофотозйомка, невеликий острів Кіа був зруйнований вщент.

Шторму присвоєно п’яту категорію за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона.

«Повітряна оцінка показала, що провінція Буа на північному острові Вануа-Леву зазнала 70% збитків і руйнувань, тоді як невеликий острів Кіа був повністю зруйнований», – заявив генеральний директор Червоного хреста Фіджі.

Від циклону «Вінстон» у 2016 році загинуло понад 40 фіджійців, а також десятки тисяч людей залишилися без даху над головою.

Австралія направляє літаки ВПС на допомогу у спостереженні за ураженими штормом районами і запропонувала подальшу допомогу Фіджі, якщо це буде потрібно.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у США ураган «Зета» залишив без світла понад 1 млн людей.

Також наприкінці жовтня у В’єтнамі вирував тайфун Моладе. Загинуло щонайменше 10 людей.

Як повідомлялося, 18 листопада Центральну Америку накрив потужний ураган «Йота», жертвами якого стали щонайменше дев’ять осіб. Жертвами стихії стали щонайменше дев’ять осіб.