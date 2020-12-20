Ураган на Фіджі зруйнував острів
Острів Кіа зруйнований вщент
Жертвами природної стихії стали чотири людини
Потужний циклон «Яса» вирує на Фіджі.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.
Зазначається, що жертвами природної стихії стали чотири людини.
Як показала аерофотозйомка, невеликий острів Кіа був зруйнований вщент.
Шторму присвоєно п’яту категорію за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона.
«Повітряна оцінка показала, що провінція Буа на північному острові Вануа-Леву зазнала 70% збитків і руйнувань, тоді як невеликий острів Кіа був повністю зруйнований», – заявив генеральний директор Червоного хреста Фіджі.
Австралія направляє літаки ВПС на допомогу у спостереженні за ураженими штормом районами і запропонувала подальшу допомогу Фіджі, якщо це буде потрібно.
Нагадаємо, наприкінці жовтня у США ураган «Зета» залишив без світла понад 1 млн людей.
Також наприкінці жовтня у В’єтнамі вирував тайфун Моладе. Загинуло щонайменше 10 людей.
Як повідомлялося, 18 листопада Центральну Америку накрив потужний ураган «Йота», жертвами якого стали щонайменше дев’ять осіб. Жертвами стихії стали щонайменше дев’ять осіб.