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    У світі

    Ураган на Фіджі зруйнував острів

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    <p>Острів Кіа зруйнований вщент</p> - Ураган на Фіджі зруйнував острів

    Острів Кіа зруйнований вщент

    Фото Reuters

    Жертвами природної стихії стали чотири людини

    Потужний циклон «Яса» вирує на Фіджі.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

    Зазначається, що жертвами природної стихії стали чотири людини.

    Як показала аерофотозйомка, невеликий острів Кіа був зруйнований вщент.

    Шторму присвоєно п’яту категорію за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона.

    «Повітряна оцінка показала, що провінція Буа на північному острові Вануа-Леву зазнала 70% збитків і руйнувань, тоді як невеликий острів Кіа був повністю зруйнований», – заявив генеральний директор Червоного хреста Фіджі.

    Від циклону «Вінстон» у 2016 році загинуло понад 40 фіджійців, а також десятки тисяч людей залишилися без даху над головою.

    Австралія направляє літаки ВПС на допомогу у спостереженні за ураженими штормом районами і запропонувала подальшу допомогу Фіджі, якщо це буде потрібно.

    Нагадаємо, наприкінці жовтня у США ураган «Зета» залишив без світла понад 1 млн людей.

    Також наприкінці жовтня у В’єтнамі вирував тайфун Моладе. Загинуло щонайменше 10 людей.

    Як повідомлялося, 18 листопада Центральну Америку накрив потужний ураган «Йота», жертвами якого стали щонайменше дев’ять осіб. Жертвами стихії стали щонайменше дев’ять осіб.

    Теги: Австралія стихійні лиха ураган негода
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