Астрофізики дали прогноз щодо магнітної бурі на Миколая. Чого очікувати метеозалежним людям

За оновленими даними, 19 грудня виникнення магнітної бурі малоймовірне, проте у наступні три дні магнітосфера буде напруженою

Метеозалежні люди можуть зітхнути із полегшенням: у День святого Миколая, 19 грудня, ймовірність виникнення магнітних бур не висока. Астрофізики Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН оновили відповідний прогноз.

Втім, у наступні три дні – з 21 по 22 грудня – слід поберегтися, адже очікується, що магнітосфера буде напруженою.

Нагадаємо, серед симптомів, які можуть з’явитися у вказані дні: мігрень, дратівливість, прояви агресії. Працездатність і концентрація уваги почнуть падати. Також можливі проблеми зі сном, а вранці – занепад сил, апатія. Іноді стрибки тиску та загострення хронічних захворювань.

Що потрібно для зниження впливу магнітної бурі:

вибратися ввечері на прогулянку на свіжому повітрі;

добре провітрити спальню перед сном;

з раціону виключити каву, алкоголь, жирну і гостру їжу;

ввечері або вранці варто випити трав’яний чай, морс або компот;

фізичне навантаження варто обмежити;

по можливості уникати стресів;

на ніч можна зробити розслаблюючу ванну.

Людям із хронічними захворюваннями також рекомендується не перевтомлюватися, а під рукою тримати необхідні ліки та пляшку зі звичайною водою.

Як повідомлялося 17 грудня, магнітна буря рівня G2 накриє Землю вже в кінці тижня. Її відчують в тому числі жителі України. Але ці геомагнітні коливання будуть не останніми в грудні 2020 року.