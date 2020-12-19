Астрофізики дали прогноз щодо магнітної бурі на Миколая. Чого очікувати метеозалежним людям
Землю накриє потужна магнітна буря
За оновленими даними, 19 грудня виникнення магнітної бурі малоймовірне, проте у наступні три дні магнітосфера буде напруженою
Метеозалежні люди можуть зітхнути із полегшенням: у День святого Миколая, 19 грудня, ймовірність виникнення магнітних бур не висока. Астрофізики Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН оновили відповідний прогноз.
Втім, у наступні три дні – з 21 по 22 грудня – слід поберегтися, адже очікується, що магнітосфера буде напруженою.
Нагадаємо, серед симптомів, які можуть з’явитися у вказані дні: мігрень, дратівливість, прояви агресії. Працездатність і концентрація уваги почнуть падати. Також можливі проблеми зі сном, а вранці – занепад сил, апатія. Іноді стрибки тиску та загострення хронічних захворювань.
Що потрібно для зниження впливу магнітної бурі:
- вибратися ввечері на прогулянку на свіжому повітрі;
- добре провітрити спальню перед сном;
- з раціону виключити каву, алкоголь, жирну і гостру їжу;
- ввечері або вранці варто випити трав’яний чай, морс або компот;
- фізичне навантаження варто обмежити;
- по можливості уникати стресів;
- на ніч можна зробити розслаблюючу ванну.
Людям із хронічними захворюваннями також рекомендується не перевтомлюватися, а під рукою тримати необхідні ліки та пляшку зі звичайною водою.
Як повідомлялося 17 грудня, магнітна буря рівня G2 накриє Землю вже в кінці тижня. Її відчують в тому числі жителі України. Але ці геомагнітні коливання будуть не останніми в грудні 2020 року.