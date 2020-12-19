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    Суспільство

    Астрофізики дали прогноз щодо магнітної бурі на Миколая. Чого очікувати метеозалежним людям

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    <p>Землю накриє потужна магнітна буря</p> - Астрофізики дали прогноз щодо магнітної бурі на Миколая. Чого очікувати метеозалежним людям

    Землю накриє потужна магнітна буря

    За оновленими даними, 19 грудня виникнення магнітної бурі малоймовірне, проте у наступні три дні магнітосфера буде напруженою

    Метеозалежні люди можуть зітхнути із полегшенням: у День святого Миколая, 19 грудня, ймовірність виникнення магнітних бур не висока. Астрофізики Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН оновили відповідний прогноз.

    Втім, у наступні три дні – з 21 по 22 грудня – слід поберегтися, адже очікується, що магнітосфера буде напруженою.

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    Нагадаємо, серед симптомів, які можуть з’явитися у вказані дні: мігрень, дратівливість, прояви агресії. Працездатність і концентрація уваги почнуть падати. Також можливі проблеми зі сном, а вранці – занепад сил, апатія. Іноді стрибки тиску та загострення хронічних захворювань.

    Що потрібно для зниження впливу магнітної бурі:

    • вибратися ввечері на прогулянку на свіжому повітрі;
    • добре провітрити спальню перед сном;
    • з раціону виключити каву, алкоголь, жирну і гостру їжу;
    • ввечері або вранці варто випити трав’яний чай, морс або компот;
    • фізичне навантаження варто обмежити;
    • по можливості уникати стресів;
    • на ніч можна зробити розслаблюючу ванну.

    Людям із хронічними захворюваннями також рекомендується не перевтомлюватися, а під рукою тримати необхідні ліки та пляшку зі звичайною водою.

    Як повідомлялося 17 грудня, магнітна буря рівня G2 накриє Землю вже в кінці тижня. Її відчують в тому числі жителі України. Але ці геомагнітні коливання будуть не останніми в грудні 2020 року.

    Теги: здоров'я свята негода магнитная буря
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