  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Чернігівщині сильний снігопад повалив на дороги понад 200 дерев (фото)

    • Розсилка
    Дорожні служби вже звільняють дороги від дерев - На Чернігівщині сильний снігопад повалив на дороги понад 200 дерев (фото)
    Дорожні служби вже звільняють дороги від дерев

    Більшість дерев перешкоджали проїзду транспорту

    У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області у зв’язку з обмерзанням й сильним снігопадом на дороги впало понад 200 дерев. Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

    Зазначається, що більшість дерев перешкоджали проїзду транспорту.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Чернігівщині сильний снігопад повалив на дороги понад 200 дерев (фото)
    На Чернігівщині сильний снігопад повалив на дороги понад 200 дерев (фото)

    У відомстві заявили, що обласна влада, дорожні служби, представники ОТГ, РДА та профільних установ об'єднали зусилля у протидії стихії, щоб уникнути аварійних ситуацій на дорогах, запобігти пошкодженню опор та проводів електропередачі.

    Як повідомлялося, 18 грудня в Україні опадів не очікується. Синоптики прогнозують періодичні тумани з погіршенням видимості до 200-500 метрів. Температура повітря впродовж доби передбачається в межах від 2 морозу до 3 тепла. У південній частині та на Заході України буде тепліше, +2+6 градусів.

    Найсвіжішою очікується погода на північному сході - Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина. Максимальна температура повітря не перевищить там 0-3 градусів морозу, де підморозить - зміцніє ожеледиця.

    Нагадаємо, вчора, 16 грудня, Луганщину засипало снігом (фото). 

    Через негоду в Україні без світла залишаються 120 населених пунктів.

    Теги: прогноз погоди дороги Чернігівщина снігопад негода влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies