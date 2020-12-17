На Чернігівщині сильний снігопад повалив на дороги понад 200 дерев (фото)

Дорожні служби вже звільняють дороги від дерев

Більшість дерев перешкоджали проїзду транспорту

У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області у зв’язку з обмерзанням й сильним снігопадом на дороги впало понад 200 дерев. Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

Зазначається, що більшість дерев перешкоджали проїзду транспорту.

У відомстві заявили, що обласна влада, дорожні служби, представники ОТГ, РДА та профільних установ об'єднали зусилля у протидії стихії, щоб уникнути аварійних ситуацій на дорогах, запобігти пошкодженню опор та проводів електропередачі.

Як повідомлялося, 18 грудня в Україні опадів не очікується. Синоптики прогнозують періодичні тумани з погіршенням видимості до 200-500 метрів. Температура повітря впродовж доби передбачається в межах від 2 морозу до 3 тепла. У південній частині та на Заході України буде тепліше, +2+6 градусів.

Найсвіжішою очікується погода на північному сході - Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина. Максимальна температура повітря не перевищить там 0-3 градусів морозу, де підморозить - зміцніє ожеледиця.

Нагадаємо, вчора, 16 грудня, Луганщину засипало снігом (фото).

Через негоду в Україні без світла залишаються 120 населених пунктів.