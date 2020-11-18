Центральну Америку накрив потужний ураган Йота, є загиблі

Жертвами стихії стали щонайменше дев'ять осіб

Центральну Америку накрив потужний ураган «Йота», жертвами якого стали щонайменше дев'ять осіб. Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що досягнувши Нікарагуа, «Йота» вирує на узбережжі.

«Пориви вітру сягають швидкості 249 км/год. Ураган приніс із собою повені та зсуви ґрунту в регіоні», ─ йдеться у повідомленні.

Також у вівторок уряд Гондурасу закрив мости та шосе по всій країні, одночасно відкривши понад 600 тимчасових притулків для близько 13 тис. жителів.

Загалом уряди обох країн евакуювали близько 100 тис. осіб.

«Йота» є вже рекордним 30-м ураганом, що сформувався в Атлантичному океані цьогоріч.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у США ураган «Зета» залишив без світла понад 1 млн людей.

Також наприкінці жовтня у В’єтнамі вирував тайфун Моладе. Загинуло щонайменше 10 людей.