  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Уряд Єгипту скасував святкування Нового року через сплеск коронавірусу

    • Розсилка
    <p>У Єгипті не буде ніяких новорічних святкувань або зборів у зв'язку з карантинними заходами</p> - Уряд Єгипту скасував святкування Нового року через сплеск коронавірусу

    У Єгипті не буде ніяких новорічних святкувань або зборів у зв'язку з карантинними заходами

    Добовий показник заражень коронавірусом в Єгипті в останні тижні неухильно зростає

    Уряд Єгипту заборонив проведення святкових заходів з нагоди Нового року в зв’язку зі зростанням захворюваності на Covid-19.

    Про це повідомляє Daily Star.

    «Не буде ніяких новорічних святкувань або зборів у зв'язку з карантинними заходами, прийнятими в рамках боротьби з коронавірусом», – заявив прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі.

    Добовий показник заражень коронавірусом в Єгипті в останні тижні неухильно зростає. На даний момент офіційно зареєстровано понад 127 тисяч випадків інфікування, в тому числі понад 7100 смертей.

    Низький рівень тестування населення на Covid-19 викликає побоювання з приводу того, що більшість випадків хвороби залишається неврахованою.

    У штабі із боротьби з коронавірусом при МОЗ Єгипту допустили, що число заражених в країні як мінімум в 10 разів вище, ніж говориться в офіційній статистиці.

    Минулого тижня Єгипет посилив вимоги до тесту на коронавірус для українських туристів.

    Також повідомлялося, що у турецьких готелях заборонили новорічні вечірки.

    Теги: Єгипет новорічні свята карантин населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies