Уряд Єгипту скасував святкування Нового року через сплеск коронавірусу

У Єгипті не буде ніяких новорічних святкувань або зборів у зв'язку з карантинними заходами

Добовий показник заражень коронавірусом в Єгипті в останні тижні неухильно зростає

Уряд Єгипту заборонив проведення святкових заходів з нагоди Нового року в зв’язку зі зростанням захворюваності на Covid-19.

Про це повідомляє Daily Star.

«Не буде ніяких новорічних святкувань або зборів у зв'язку з карантинними заходами, прийнятими в рамках боротьби з коронавірусом», – заявив прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі.

Добовий показник заражень коронавірусом в Єгипті в останні тижні неухильно зростає. На даний момент офіційно зареєстровано понад 127 тисяч випадків інфікування, в тому числі понад 7100 смертей.

Низький рівень тестування населення на Covid-19 викликає побоювання з приводу того, що більшість випадків хвороби залишається неврахованою.

У штабі із боротьби з коронавірусом при МОЗ Єгипту допустили, що число заражених в країні як мінімум в 10 разів вище, ніж говориться в офіційній статистиці.

Минулого тижня Єгипет посилив вимоги до тесту на коронавірус для українських туристів.

Також повідомлялося, що у турецьких готелях заборонили новорічні вечірки.