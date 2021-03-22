Глава Євроради закликав Путіна виконувати Мінські угоди

Глава Європейської ради Шарль Мішель обговорив з Путіним відносини між ЄС та Росією

Мішель заявив, що Росія може налагодити відносини з ЄС тільки в тому випадку, якщо почне виконувати Мінські угоди

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що відносини між Євросоюзом і Росією знаходяться на спаді, є розбіжності в більшості питань.

Про це Мішель заявив під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє пресслужба Європейської ради.

Мішель заявив, що Росія може виправити цю ситуацію тільки в тому випадку, якщо почне виконувати Мінські угоди.

Він також згадав про справу російського опозиціонера Олексія Навального. Мішель закликав владу РФ звільнити політика і провести прозоре розслідування в справі щодо його отруєння.

У пресслужбі Кремля про це не згадується. За інформацією відомства, Путін закликав до «деполітизації відносин».

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що робота над нормандською зустріччю йде, але якщо вона не відбудеться, то він має намір зустрітися окремо з кожним із лідерів країн учасниць формату.

Услід за цим глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак заявив, що Україна разом з Францією і Німеччиною розробила план відновлення миру на Донбасі, тепер його має схвалити Росія.

Натомість у МЗС Росії кажуть, що їм не відомо про план врегулювання на Донбасі, про який повідомив Єрмак.