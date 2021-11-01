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    Окупанти Криму б'ють на сполох: ситуація з коронавірусом неконтрольована

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    Кількість вільних ліжок у лікарнях не перевищує 10% - Окупанти Криму б'ють на сполох: ситуація з коронавірусом неконтрольована
    Кількість вільних ліжок у лікарнях не перевищує 10%
    фото: УНН

    Ситуація із поширенням пандемії на півострові продовжує погіршуватися

    Близько 10% ліжок, призначених для пацієнтів з коронавірусом, залишаються вільними у лікарнях окупованого Росією Криму. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на місцеве «міністерство охорони здоров’я».

    Максимальні з початку пандемії показники у Криму щодня реєструють протягом останнього місяця, коли вперше виявили 421 випадок. Минулої доби – 31 жовтня – у регіоні оновлено добовий максимум, виявлено 725 нових випадків коронавірусної хвороби.

    «На сьогодні ліжковий фонд становить 5245 ліжок, зайнятість 90%», – розповіли у пресслужбі.

    Слід зазначити, що в Росії, а також в окупованому нею Криму, тиждень з 30 жовтня до 7 листопада оголошений «неробочими днями».

    25 окупаційна адміністрація заборонила у Криму проведення екскурсій для груп чисельністю понад 10 осіб, мешканців півострову віком від 65 років зобов'язали не залишати свої будинки, введені QR-коди та ПЛР-тести для заселення в готелі та санаторії, відвідування барів та кафе, а також низки організацій та установ.

    Раніше повідомлялося, що через коронавірусний колапс в окупованому Криму на в'їзді до півострова встановлять блокпости.

    Також нещодавно окупанти визнали, що морги Криму не справляються з навантаженням.

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    Теги: Крим лікарня Україна хвороби коронавірус
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    Окупанти Криму б'ють на сполох: ситуація з коронавірусом неконтрольована