Окупанти Криму б'ють на сполох: ситуація з коронавірусом неконтрольована

Ситуація із поширенням пандемії на півострові продовжує погіршуватися

Близько 10% ліжок, призначених для пацієнтів з коронавірусом, залишаються вільними у лікарнях окупованого Росією Криму. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на місцеве «міністерство охорони здоров’я».

Максимальні з початку пандемії показники у Криму щодня реєструють протягом останнього місяця, коли вперше виявили 421 випадок. Минулої доби – 31 жовтня – у регіоні оновлено добовий максимум, виявлено 725 нових випадків коронавірусної хвороби.

«На сьогодні ліжковий фонд становить 5245 ліжок, зайнятість 90%», – розповіли у пресслужбі.

Слід зазначити, що в Росії, а також в окупованому нею Криму, тиждень з 30 жовтня до 7 листопада оголошений «неробочими днями».

25 окупаційна адміністрація заборонила у Криму проведення екскурсій для груп чисельністю понад 10 осіб, мешканців півострову віком від 65 років зобов'язали не залишати свої будинки, введені QR-коди та ПЛР-тести для заселення в готелі та санаторії, відвідування барів та кафе, а також низки організацій та установ.

Раніше повідомлялося, що через коронавірусний колапс в окупованому Криму на в'їзді до півострова встановлять блокпости.

Також нещодавно окупанти визнали, що морги Криму не справляються з навантаженням.

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