Коронавірус може стати головною небезпекою для путінського режиму

Covid-19 невидимий і невразливий для силовиків

Мовою оригіналу

Не будем преувеличивать пока масштабы протестов и негодования. И совершенно точно не станем называть это каким-то бунтом на нашей лодке, которую кто-то раскачивает из стороны в сторону.

Но ситуация любопытная. Потому что сообщений о недовольстве системой QR-кодов десятки. Формы недовольства разнообразные: от коллективного обращения представителей 30 нижегородских ТЦ до натуральных беспорядков в Татарстане, где толпа откинула охрану и внутрь торговой точки стали пускать всех подряд. Обратите внимание, что недовольные граждане еще и выкрикивали лозунг «Мы здесь власть». С этим девизом шли протестующие на Болотную 10 лет назад, эти слова не раз выкликал Навальные и его сторонники. Где сейчас Навальный и где его сторонники – вы знаете. Какова будет судьба протестантов в Нижнекамске?

Для власти это сложный вопрос. Потому что власть душит всё, в чем видит прямую и непосредственную угрозу лично себе. Поэтому сторонники Навального – вне закона, оппозиционные активисты – вне закона, независимые журналисты – почти вне закона. А те, кто против QR-кодов – они как будто и не против власти. Власть и сама с удовольствием забила бы на все ограничения. В самой власти есть и свои конспирологи, и товарищи с антивирусными бэйджиками на пиджаках, и просто дураки, которые не считают ковид более страшным, чем ОРВИ.

Конечно, проблему можно не превращать в политическую и решать без привлечения полиции и Росгвардии. Например, постараться сделать систему QR-кодов удобной не для проверяющих, а для самих людей. Потому что система глючит и виснет. Потому что пожилым людям пользоваться ею трудно. По состоянию на прошлый год почти у половины взрослых граждан не было доступа на Госуслуги, у пенсионеров в лучшем случае кнопочные телефоны, нет дома ни принтеров, ни компьютеров.

Проверки кодов превращаются в давку и теряют всякий противовирусный смысл. Вакцинация, чтобы получить код, а попасть на вакцинацию без кода в иных местах невозможно.

Короче, все, как мы любим: всё через задницу, кроме клизмы. Но главное, что граждане не чувствуют, что всё это ради них. Ограничения они видят, а поддержки не ощущают.

Не раз говорил и повторю снова: не Навальный, не Запад, не какие-то невидимые враги, а именно коронавирус может стать главной опасностью для режима. Он унес сотни тысяч жизней, он изнурил здравоохранение, он бьёт по экономике, разгоняет цены и инфляцию, он вызывает стихийное недовольство властью по самым разным поводам. При этом вирус невидим, и неуязвим для силовиков. Его нельзя разогнать, посадить и ему все равно, признают его агентом или изменником или нет. Так что бунта пока нет. Но ключевое слова именно «пока».

Джерело: Эхо Москвы

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.