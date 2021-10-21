У Росії виявлено новий штам коронавірусу

Наскільки нова варіація вірусу є небезпечнішою за попередні, поки невідомо

На території Російської Федерації виявлено перші випадки зараження новим варіантом коронавірусної хвороби, що отримав назву AY.4.2. Про це повідомляє «РИА Новости» із посиланням на заяву керівника наукової групи розробки нових методів діагностики захворювань людини Центрального науково-дослідницького інституту епідеміології Росспоживнагляду Каміля Хафізова.

Медик повідомив, що даний різновид коронавірусу вже виявлено на російській території. Він пояснив, що варіант AY.4.2 є лише одним з багатьох відгалужень штаму «Дельта». Експерт вважає, що поки складно сказати, наскільки даний штам більш заразний за попередні версії інфекції.

Фахівець наголосив, що ймовірність поширення варіанта AY.4.2 в Росії та світі «достатня». Проте він додав, що експерти не вважають саме цей варіант вірусу причиною великої кількості щоденних випадків зараження Covid-19 в різних країнах.

При цьому, деякі експерти припускають, що штам AY.4.2 може виявитися найбільш заразною з усіх форм коронавірусу, що виявлено на сьогодні.

Раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу спостерігається тільки на території Великобританії, де ним заразилися близько 10% від усіх пацієнтів з Covid-19. Пізніше випадки зараження AY.4.2 також зафіксували в Ізраїлі та США.

Нагадаємо, за оцінками аналітика, в Україні на сьогодні налічується близько 100 тис. нових хворих на коронавірус на добу.

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