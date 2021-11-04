Мінкульт помилково вніс до «чорного списку» актора з серіалу «Кріпостна»

Держкіно має заборонити транслювати усі серіали, де знімався Томусяк

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, українського актора Валентина Томусяка. Про це повідомляє Telegram-канал «Культурна пральня».

Томусяк є українським актором, відомим глядачам із серіалів «Кріпостна» та «Ніщо не трапляється двічі». Але до «чорного списку» Міністерства культури він потрапив як російський актор.

«Мінкульт помилково вніс до «чорного списку» українського актора Валентина Томусяка (Кадошников з «Кріпостної» та чоловік актриси Каті Тишкевич). У поле зору перевіряльників потрапив російський фільм «Сонцепек» про війну на Донбасі. Усіх акторів разом визнали загрозою нацбезпеці, не знайшовши часу навіть розібратися ху їз ху. Журналісти, природно, теж не гуглили та охрестили всіх «росіянами». Звідки інфа, що Томусяк там знімався не зрозуміло, в титрах він взагалі не вказаний», – ідеться в повідомленні Telegram-каналу.

При цьому серіал «Кріпостна» транслюється телеканалом СТБ, а афіші з рекламою фільму розвішені в метрополітені Києва. Згідно із законом про кінематографію, тепер Держкіно має заборонити транслювати усі серіали, де знімався Томусяк.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України включило до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України, ще 31 російського актора.

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