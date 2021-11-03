Коронавірусний апокаліпсис у Росії: зафіксовано новий рекорд померлих

Найбільше за минулу добу померло у Москві – 95 людей

Усього в РФ за час пандемії зареєстровано понад 8 млн заражень коронавірусною інфекцією

Протягом минулої доби, 2 листопада, в Росії зафіксували новий рекорд померлих від коронавірусу пацієнтів – 1 189. Про це інформує російський «Інтерфакс».

2 листопада в Росії зафіксували понад 40,4 тис. випадків коронавірусної інфекції, померло 1 189 пацієнтів – це новий максимум за пандемію.

Зростання смертності в РФ почалося з кінця вересня.

Найбільше за минулу добу померло у Москві – 95, у Санкт-Петербурзі – 86, у Московській області – 53.

Усього в РФ за час пандемії зареєстровано понад 8,6 млн випадків зараження коронавірусною інфекцією, 242 тис. померлих та 7,4 млн виписаних, у тому числі 32,8 тис. виписано за останню добу.

Нагадаємо, на території Російської Федерації виявлено перші випадки зараження новим варіантом коронавірусної хвороби, що отримав назву AY.4.2.

Також у Росії невідомий розстріляв ков-лікарню та машину лікаря реанімації .

Як повідомлялося, ВООЗ заявила про зростання кількості померлих через коронавірус.

До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.