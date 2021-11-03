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    Коронавірусний апокаліпсис у Росії: зафіксовано новий рекорд померлих

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    Найбільше за минулу добу померло у Москві &ndash; 95 людей - Коронавірусний апокаліпсис у Росії: зафіксовано новий рекорд померлих
    Найбільше за минулу добу померло у Москві – 95 людей
    фото з відкритих джерел

    Усього в РФ за час пандемії зареєстровано понад 8 млн заражень коронавірусною інфекцією

    Протягом минулої доби, 2 листопада, в Росії зафіксували новий рекорд померлих від коронавірусу пацієнтів – 1 189. Про це інформує російський «Інтерфакс».

    2 листопада в Росії зафіксували понад 40,4 тис. випадків коронавірусної інфекції, померло 1 189 пацієнтів – це новий максимум за пандемію.

    Зростання смертності в РФ почалося з кінця вересня.

    Найбільше за минулу добу померло у Москві – 95, у Санкт-Петербурзі – 86, у Московській області – 53.

    Усього в РФ за час пандемії зареєстровано понад 8,6 млн випадків зараження коронавірусною інфекцією, 242 тис. померлих та 7,4 млн виписаних, у тому числі 32,8 тис. виписано за останню добу.

    Нагадаємо, на території Російської Федерації виявлено перші випадки зараження новим варіантом коронавірусної хвороби, що отримав назву AY.4.2.

    Також у Росії невідомий розстріляв ков-лікарню та машину лікаря реанімації .

    Як повідомлялося, ВООЗ заявила про зростання кількості померлих через коронавірус.

    До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.

    Теги: Росія міністр смерть рекорд хвороби вакцинація ВООЗ коронавірус
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    Коронавірусний апокаліпсис у Росії: зафіксовано новий рекорд померлих