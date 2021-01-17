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    У світі

    У Росії до аеропорту, куди має прилетіти Навальний, стягнули автозаки

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    <p>Спецтехніка в аеропорту Внуково</p> - У Росії до аеропорту, куди має прилетіти Навальний, стягнули автозаки

    Спецтехніка в аеропорту Внуково

    За даними силовиків, близько шести тисяч прихильників Навального мають намір його зустрічати в аеропорту

    Біля аеропорту Внуково, куди 17 січня має прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний, помітили сепцтехніку. Також відомо про затримання людей.

    Про це повідомляють російські ЗМІ.

    У зв’язку з поверненням Навального до РФ силові структури у Москві, Петербурзі та інших великих російських містах приведені в стан підвищеної готовності.

    За даними російських ЗМІ, на робочих місцях знаходиться практично весь особовий склад Центрів «Е» МВС, відділів по боротьбі з тероризмом і екстремізмом регіональних управлінь ФСБ, а також підрозділи Росгвардії.

    В аеропорту Внуково, куди прилітає Навальний, ще з суботи чергує поліцейське посилення.

    Такі заходи вжито у зв’язку з тим, що за даними силовиків, близько шести тисяч прихильників Навального мають намір його зустрічати біля аеропорту.

    Станом на ранок неділі відомо, що силовики в Петербурзі вже затримали принаймні вісім осіб, які планували зустрічати Навального у Внуково. Зокрема, вранці 17 січня в аеропорту «Пулково» перед посадкою на рейс до Москви затримали головного редактора телеграм-каналу «Агіт Росія» Павла Іванкіна і ще двох активістів – Олексія Барича і Олександра Края.

    Нагадаємо, Німеччина передала Росії протоколи допиту Навального.

    Як повідомлялося, прокуратура РФ пригрозила активістам, які хочуть зустрічати Навального.

    Теги: Росія МВС прокуратура ФСБ Олексій Навальний
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