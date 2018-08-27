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    У світі

    В Афганістані заявили про ліквідацію лідера осередку ІДІЛ

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    Бойовик ІДІЛ - В Афганістані заявили про ліквідацію лідера осередку ІДІЛ
    Бойовик ІДІЛ

    Ерхабі став четвертим лідером ІДІЛ в Афганістані, вбитим із липня 2017 року

    Главу «Ісламської держави» в Афганістані Абу Саад Ерхабі було вбито в суботу ввечері внаслідок удару по укриттях угруповання в провінції Нангархар.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію Національного управління безпеки в Кабулі.

    Повідомляється, що під час спільної наземної та повітряної операції афганських та іноземних сил загинули ще десять членів угруповання, а також знищено велику кількість важкої та легкої зброї й боєприпасів, що належали ісламській державі.

    Губернатор провінції Нангархар повідомив, що Ерхабі став четвертим лідером ІДІЛ в Афганістані, вбитим із липня 2017 року. Колишній лідер ІДІЛ Абу Саїд був убитий внаслідок удару в Східній провінції Нангархар, а попередники Саїда були вбиті під час спільних операцій США й Афганістану.

    Нагадаємо, нещодавно терористи «Ісламської держави» оприлюднили звернення свого ватажка Аль-Багдаді.

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