  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Росії стався обвал на збагачувальній фабриці, є жертва та зниклі безвісти

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В аварійно-рятувальних заходах задіяно 181 особу та 65 одиниць техніки - У Росії стався обвал на збагачувальній фабриці, є жертва та зниклі безвісти
    В аварійно-рятувальних заходах задіяно 181 особу та 65 одиниць техніки

    Ймовірною причиною обвалу в цеху Норильської збагачувальної фабрики стали ремонтні роботи

    Вранці 20 лютого у Росії стався обвал в цеху Норильської збагачувальної фабрики. В результаті інциденту загинула щонайменша одна людина

    Про це повідомляють росЗМІ.

    Зазначається, що самостійно врятувалися двоє людей, ще трьох витягли з під завалів в стані середнього ступеня тяжкості і передали лікарям швидкої. Пізніше один з врятованих помер.

    Ще двоє людей вважаються зниклими, ведуться їх пошуки. В аварійно-рятувальних заходах задіяно 181 особу та 65 одиниць техніки.

    Ймовірною причиною обвалу в цеху Норильської збагачувальної фабрики стали ремонтні роботи, які в той момент велися в будівлі.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Росії стався обвал на збагачувальній фабриці, є жертва та зниклі безвісти
    У Росії стався обвал на збагачувальній фабриці, є жертва та зниклі безвісти
    У Росії стався обвал на збагачувальній фабриці, є жертва та зниклі безвісти
    У Росії стався обвал на збагачувальній фабриці, є жертва та зниклі безвісти

    Нагадаємо, минулого тижня в Росії стався обвал шахти: майже 100 людей опинилися під завалами.

    Теги: Росія завод аварія рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies