У Росії стався обвал на збагачувальній фабриці, є жертва та зниклі безвісти

В аварійно-рятувальних заходах задіяно 181 особу та 65 одиниць техніки

Ймовірною причиною обвалу в цеху Норильської збагачувальної фабрики стали ремонтні роботи

Вранці 20 лютого у Росії стався обвал в цеху Норильської збагачувальної фабрики. В результаті інциденту загинула щонайменша одна людина

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що самостійно врятувалися двоє людей, ще трьох витягли з під завалів в стані середнього ступеня тяжкості і передали лікарям швидкої. Пізніше один з врятованих помер.

Ще двоє людей вважаються зниклими, ведуться їх пошуки. В аварійно-рятувальних заходах задіяно 181 особу та 65 одиниць техніки.

Ймовірною причиною обвалу в цеху Норильської збагачувальної фабрики стали ремонтні роботи, які в той момент велися в будівлі.

Нагадаємо, минулого тижня в Росії стався обвал шахти: майже 100 людей опинилися під завалами.