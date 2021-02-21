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    За минулу добу до пунктів обігріву в Україні звернулося понад 600 осіб, – рятувальники

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    <p>В Україні загалом розгорнуто понад п&rsquo;ять тисяч таких пунктів</p> - За минулу добу до пунктів обігріву в Україні звернулося понад 600 осіб, – рятувальники

    В Україні загалом розгорнуто понад п’ять тисяч таких пунктів

    Фото пресслужби ДСНС

    Пункти обігріву розгорнуті з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей

    За минулу добу до пунктів обігріву в Україні звернулись 616 осіб, загалом розгорнуто понад 5 тис. таких пунктів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Загалом, упродовж доби 20 лютого до пунктів обігріву звернулось 616 людей, з них до ДСНС – 158 осіб», – йдеться в повідомленні.

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    За минулу добу до пунктів обігріву в Україні звернулося понад 600 осіб, – рятувальники
    За минулу добу до пунктів обігріву в Україні звернулося понад 600 осіб, – рятувальники
    За минулу добу до пунктів обігріву в Україні звернулося понад 600 осіб, – рятувальники
    За минулу добу до пунктів обігріву в Україні звернулося понад 600 осіб, – рятувальники
    Фото пресслужби ДСНС

    Повідомляється, що станом на 20 лютого, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 5 тис. 58 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням – 5 тис. 38 стаціонарних пунктів, а ДСНС – 20 мобільних пункти обігріву на базі наметів та транспортних засобів.

    Зазначається, що на звернення органів місцевої влади ДСНС можуть бути додатково розгорнуті пункти обігріву у визначених місцях.

    Сніговий циклон, який ввечері 10 лютого зайшов в західну Україну, охопив більшу територію країни. Складні погодні умови спостерігалися на заході, центрі та півночі, згодом – південніше, і характеризувалися випаданням значного снігу, сніговими заметами, дощем при мінусовій температурі повітря. З суботи, 13 лютого, опади поступово почали припинятися. Цього тижня в Україні спостерігалися міцні морози.
    На початку наступного тижня в Україні синоптики обіцяють до 11° тепла.

    Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на місяць.

    Теги: прогноз погоди ДСНС рятувальники снігопад негода
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