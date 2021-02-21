За минулу добу до пунктів обігріву в Україні звернулося понад 600 осіб, – рятувальники
В Україні загалом розгорнуто понад п’ять тисяч таких пунктів
Пункти обігріву розгорнуті з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей
За минулу добу до пунктів обігріву в Україні звернулись 616 осіб, загалом розгорнуто понад 5 тис. таких пунктів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«Загалом, упродовж доби 20 лютого до пунктів обігріву звернулось 616 людей, з них до ДСНС – 158 осіб», – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що станом на 20 лютого, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 5 тис. 58 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням – 5 тис. 38 стаціонарних пунктів, а ДСНС – 20 мобільних пункти обігріву на базі наметів та транспортних засобів.
Зазначається, що на звернення органів місцевої влади ДСНС можуть бути додатково розгорнуті пункти обігріву у визначених місцях.
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