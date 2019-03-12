  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В антирейтингу країн з найбруднішим повітрям Україна посіла 49 місце

    графіка
    • Розсилка
    <p>Бангладеш - лідер антирейтингу за забрудненням</p> - В антирейтингу країн з найбруднішим повітрям Україна посіла 49 місце

    Бангладеш - лідер антирейтингу за забрудненням

    Рейтинг включив 73 країни світу

    Greenpeace у співпраці з компанією-розробником комп'ютерного забезпечення AirVisual склав рейтинг країн з найбільш забрудненим повітрям. Опублікований він був на сайті компанії.

    Першу позицію в антирейтингу зайняла країна Бангладеш. Слідом за нею йдуть Пакистан та Індія.

    У топ-10 також включені Афганістан, Бахрейн, Монголія, Кувейт, Непал, ОАЕ і Нігерія.

    Україна в списку має 49-е місце, обігнавши сусідню Росію на дев'ять пунктів (у неї 58-е місце).

    Що стосується країн з найчистішим повітрям, то тут лідирували Ісландія, Фінляндія, Естонія, Швеція й Австралія.

    2298667

    Раніше повідомлялося, що експерти склали рейтинг найздоровіших країн світу. Перелік налічує 169 країн.

    Австралія рейтинг Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ