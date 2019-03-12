В антирейтингу країн з найбруднішим повітрям Україна посіла 49 місце графіка



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Бангладеш - лідер антирейтингу за забрудненням

Рейтинг включив 73 країни світу

Greenpeace у співпраці з компанією-розробником комп'ютерного забезпечення AirVisual склав рейтинг країн з найбільш забрудненим повітрям. Опублікований він був на сайті компанії.

Першу позицію в антирейтингу зайняла країна Бангладеш. Слідом за нею йдуть Пакистан та Індія.

У топ-10 також включені Афганістан, Бахрейн, Монголія, Кувейт, Непал, ОАЕ і Нігерія.

Україна в списку має 49-е місце, обігнавши сусідню Росію на дев'ять пунктів (у неї 58-е місце).

Що стосується країн з найчистішим повітрям, то тут лідирували Ісландія, Фінляндія, Естонія, Швеція й Австралія.

Раніше повідомлялося, що експерти склали рейтинг найздоровіших країн світу. Перелік налічує 169 країн.