В антирейтингу країн з найбруднішим повітрям Україна посіла 49 місце

В антирейтингу країн з найбруднішим повітрям Україна посіла 49 місцеграфіка
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Бангладеш - лідер антирейтингу за забрудненням
Рейтинг включив 73 країни світу
Greenpeace у співпраці з компанією-розробником комп'ютерного забезпечення AirVisual склав рейтинг країн з найбільш забрудненим повітрям. Опублікований він був на сайті компанії.
Першу позицію в антирейтингу зайняла країна Бангладеш. Слідом за нею йдуть Пакистан та Індія.
У топ-10 також включені Афганістан, Бахрейн, Монголія, Кувейт, Непал, ОАЕ і Нігерія.
Україна в списку має 49-е місце, обігнавши сусідню Росію на дев'ять пунктів (у неї 58-е місце).
Що стосується країн з найчистішим повітрям, то тут лідирували Ісландія, Фінляндія, Естонія, Швеція й Австралія.
Раніше повідомлялося, що експерти склали рейтинг найздоровіших країн світу. Перелік налічує 169 країн.