Іспанія очолила рейтинг найздоровіших країн світу



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Індекс Bloomberg Healthiest Country 2019 визначив Іспанію як найздоровішу країну. Друге і третє місця в цьому індексі займають Італія та Ісландія відповідно. Про це повідомляє ресурс EU Observer.

Першому місцю Іспанії сприяла середземноморська дієта, де є багато оливкової олії та горіхів. Окрім того автори Bloomberg Healthiest Country враховують такі показники як куріння населення, надмірна вага і стан навколишнього середовища.

169 країн оцінюються за чинниками, що впливають на загальний стан здоров'я: тривалість життя жителів, співвідношення курців і некурців, людей з зайвою вагою, доступність медичної допомоги та стан екології.

За сукупністю цих факторів найкращий стан здоров'я населення показала Іспанія. Водночас у попередньому дослідженні, яке було опубліковано в 2017 році, вона посідала лише шосте місце.

За даними ООН, в Іспанії найвища тривалість життя серед країн Європейського союзу, у світі вона поступається лише Японії та Швейцарії. За даними Інституту метрик і оцінки стану здоров'я університету Вашингтона, до 2040 року в Іспанії буде найвища тривалість життя в світі - майже 86 років. За нею йтимуть Японія, Сінгапур та Швейцарія.

Другою «найздоровішою» нацією стала Італія. Дослідники відзначають, що харчові переваги іспанців та італійців відбиваються на їхньому здоров'ї, оскільки «середземноморська дієта», багата оливковою олією й горіхами, має зв'язок з більш низькою частотою серцево-судинних захворювань.

У десятку світових лідерів за рівнем здоров'я населення також увійшли Ісландія, Японія, Швейцарія, Швеція, Австралія, Сінгапур, Норвегія й Ізраїль.

Тим часом у Північній Америці Канада посідає 16-е місце, тоді ж як США і Мексика - на 35-й і 53-й сходинці відповідно. Очікувана тривалість життя в США знижується через зростання кількості смертей від передозування наркотиків і самогубств.

Куба розташувалася на п'ять позицій вище США, що робить її єдиною країною, яку Світовий банк не відносить до категорії країн з «високим доходом», яка отримала такий високий рейтинг. Одна з причин успіху острівної нації полягає в тому, що вона приділяє особливу увагу профілактиці захворювань, тоді ж як США - діагностиці та лікуванню.

Японія стала найздоровішою країною Азії, піднявшись з 2017 року на три місця, і посіла четверту сходинку, посунувши Сінгапур, який опустився на восьме місце.

Південна Корея піднялася на сім пунктів до 17-го місця, а Китай, де мешкає 1,4 мільярда людей, піднявся на три рядки - до 52-го місця. Очікується, що до 2040 року тривалість життя в Китаї перевершить США.

На держави на південь від Сахари припадає 27 з 30 найбільш нездорових країн у рейтингу. У «чорній смузі» також Гаїті, Афганістан і Ємен.

Україна за здоров'ям населення обігнала Росію: ми на 93-му місці, тоді ж як північний сусід-агресор - на 95-му.