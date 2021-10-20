В 2022 році в Австралії запустять свою «Гру в кальмара» з грошовим призом

Старт змагання запланований на лютий 2022 року

Австралійська компанія оголосила, що організує свою версію випробувань за мотивами серіалу «Гра в кальмара», пише видання LADBible.

Майбутнім учасникам пропонується відчути себе героями «королівської битви» і виграти грошовий приз, не боячись за своє життя.

Старт змагання запланований на лютий 2022 року. Всього, за задумом організаторів, буде відібрано 2000 учасників, які змагатимуться між собою.

Після кожного раунду програвши вибувають з проєкту - таким чином до фіналу дійде лише один щасливчик, який отримає грошовий приз, розмір якого поки тримається в секреті. Але, за словами компанії, мова йде про досить велику суму.

Більш того, переможця обіцяють привезти назад додому на шикарному лімузині.

До слова, «Гра в кальмара» принесе Netflix майже $900 млн.

Успіх «Ігри в кальмара» став результатом багаторічної ставки Netflix на південнокорейський контент. З 2015 по 2020 рік компанія інвестувала в серіали та шоу, вироблені Південною Кореєю, близько $700 млн, повідомляє The Wall Street Journal. В цьому році сервіс планує витратити ще півмільярда доларів, пише Business Insider.

Нагадаємо, південнокорейський серіал «Гра у кальмара» режисера Хван Дон-Хека про жорстокі ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix.

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