  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    В Австралії запустять свою «Гру в кальмара» з грошовим призом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В 2022 році в Австралії запустять свою &laquo;Гру в кальмара&raquo; з грошовим призом - В Австралії запустять свою «Гру в кальмара» з грошовим призом
    В 2022 році в Австралії запустять свою «Гру в кальмара» з грошовим призом
    Фото: Netflix

    Старт змагання запланований на лютий 2022 року

    Австралійська компанія оголосила, що організує свою версію випробувань за мотивами серіалу «Гра в кальмара», пише видання LADBible.

    Майбутнім учасникам пропонується відчути себе героями «королівської битви» і виграти грошовий приз, не боячись за своє життя.

    Старт змагання запланований на лютий 2022 року. Всього, за задумом організаторів, буде відібрано 2000 учасників, які змагатимуться між собою.

    Після кожного раунду програвши вибувають з проєкту - таким чином до фіналу дійде лише один щасливчик, який отримає грошовий приз, розмір якого поки тримається в секреті. Але, за словами компанії, мова йде про досить велику суму.

    Більш того, переможця обіцяють привезти назад додому на шикарному лімузині.

    До слова, «Гра в кальмара» принесе Netflix майже $900 млн.

    Успіх «Ігри в кальмара» став результатом багаторічної ставки Netflix на південнокорейський контент. З 2015 по 2020 рік компанія інвестувала в серіали та шоу, вироблені Південною Кореєю, близько $700 млн, повідомляє The Wall Street Journal. В цьому році сервіс планує витратити ще півмільярда доларів, пише Business Insider.

    Нагадаємо, південнокорейський серіал «Гра у кальмара» режисера Хван Дон-Хека про жорстокі ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix.

    Читайте також:
    Теги: Австрія серіал Netflix
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Австралії запустять свою «Гру в кальмара» з грошовим призом