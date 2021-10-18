Зеленський став горою за «Сватів» та знайшов виправдання антиукраїнським висловам акторів

Президент вважає, що на декого з російських акторів, що вороже висловлюються щодо України, тисне влада РФ

На думку президента України Володимира Зеленського, не можна застосовувати щодо всіх медіапродуктів, до виробництва яких залучалися актори чи інші діячі, що мають антиукраїнську позицію чи незаконно відвідували окупований Крим, санкції. Про це президент заявив під час ексклюзивного інтерв’ю телеканалу ІСТV.

«Ось, наприклад, «Свати» – серіал був знятий ще до війни з Росією. Там були улюблені актори. Один з цих акторів сказав неправильні речі щодо окупації Криму (йдеться про Федора Добронравова, – ред.) Неправильні з точки зору українського громадянина. Його за це не пускали в Україну. Я вважаю, що ці санкції правильні...А як зробити з фільмом, де є, наприклад, Ахіджакова, яка підтримує незалежність України, яка знімалась у радянському фільмі і поруч стоїть із актором, який заборонений? Вона ж не винна у тому, що фільм був знятий 30 років тому, а зараз хтось зійшов з глузду», – пояснив свою думку Володимир Зеленський.

Президент додав, що припускає, що на декого з російських акторів, що дозволяють собі необережні чи навіть ворожі висловлювання у бік України, здійснюється тиск з боку російської влади.

«Я вважаю, що страждати через це улюблені фільми не повинні», – підсумував Зеленський, додавши, що випадок із актором Пореченковим (приїздив на позиції бойовиків «ДНР» та стріляв у бік українських військових – «Главком»), є виключним, і у подібній ситуації варто застосовувати щодо актора усі можливі санкції.

Раніше повідомлялося, що «Квартал-95» готує новий сезон скандального серіалу «Свати».

«Свати» – український комедійний телесеріал студії «Квартал 95», що знімався з 2008 по 2012 роки. У 2015 році автори заявили про готовність сценарію сьомого сезону, але його зйомки були відкладені через політичну ситуацію в Україні, наслідком якої, зокрема, стала заборона в'їзду на територію України російським акторам.

У липні 2017 року стартували зйомки сьомого сезону, проте 29 листопада 2017 року серіал був заборонений до показу на території України. У зв'язку з забороною зйомки сезону знову було припинено. Весною 2019 року за рішенням суду заборона на показ серіалу «Свати» була скасована і Федору Добронравову дозволили в'їзд на Україну.

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