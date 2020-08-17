  1. Головна
  2. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Як Лукашенко спілкується зі своїм народом. Відео зустрічі з протестувальниками

    • Розсилка
    Як Лукашенко спілкується зі своїм народом. Відео зустрічі з протестувальниками

    «Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив»

    В Білорусі у понеділок, 17 серпня, тривають загальнонаціональні страйки на державних підприємствах. 

    Зокрема, на Мінському заводі колісних тягачів Олександра Лукашенка робітники зустріли вигуками «Іди!» та «Ганьба!».

    Також вже після свого виступу білоруський диктатор посварився з працівниками заводу.

    Також Лукашенко вважає, що білоруські силовики били лише тих, хто кидався на них.

    «Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив. Їх (виборів. - прим.) Не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗа, ні БелАЗ, за півроку ми знищимо все», - цитує Лукашенка його пресслужба. 

    Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

    Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

    Сьогодні опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська записала нове звернення до народу Білорусі, у якому заявила, що готова взяти на себе відповідальність і стати національним лідером.

    Зазначимо. що 17 серпня уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком

    Білорусь Олександр Лукашенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ