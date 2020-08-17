Як Лукашенко спілкується зі своїм народом. Відео зустрічі з протестувальниками



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«Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив»

В Білорусі у понеділок, 17 серпня, тривають загальнонаціональні страйки на державних підприємствах.

Зокрема, на Мінському заводі колісних тягачів Олександра Лукашенка робітники зустріли вигуками «Іди!» та «Ганьба!».

Також вже після свого виступу білоруський диктатор посварився з працівниками заводу.

Також Лукашенко вважає, що білоруські силовики били лише тих, хто кидався на них.

«Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив. Їх (виборів. - прим.) Не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗа, ні БелАЗ, за півроку ми знищимо все», - цитує Лукашенка його пресслужба.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Сьогодні опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська записала нове звернення до народу Білорусі, у якому заявила, що готова взяти на себе відповідальність і стати національним лідером.

Зазначимо. що 17 серпня уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком.