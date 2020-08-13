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    У світі

    Нобелівська лауреатка Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку

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    Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку - Нобелівська лауреатка Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку
    Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку

    Алексієвич переконана, що Лукашенко програв опозиційній кандидатці в президенти Світлані Тихановській

    Білоруська письменниця та лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич вважає, що Олександр Лукашенко має піти з посади на тлі протестів, які почались 9 серпня після виборів президента.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    «ОМОН поводиться так, як ніхто не уявляв. Людей просто хапають на вулиці. Затримані сидять у спортзалах без їжі та води. І найголовніше – ці люди абсолютно мирні. Ніхто навколо не бачить тих, хто любить Лукашенка, хто захищав його так, як захищав раніше», – сказала письменниця.

    Вона особисто звернулась до Лукашенка.

    «Йди, поки не пізно, поки ти не кинув людей у страшну прірву, у безодню громадянської війни. Забирайся. Нікому не потрібен Майдан, нікому не потрібна кров. Ти просто хочеш влади, і це твоє бажання обернеться кров'ю», – заявила вона.

    Алексієвич переконана, що Лукашенко програв опозиційній кандидатці в президенти Світлані Тихановській, але жадає влади, і це його бажання вимагає крові.

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    Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

     Читайте також: «Ми вас навчимо, за кого голосувати. Ми вас навчимо, кого любити»: затриманих в Білорусі почали випускати (відео)
    Білорусь Олександр Лукашенко
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