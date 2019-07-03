В Держдумі РФ припустили, що платити борг ПАРЄ за минулі роки не будуть



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Голова комітету Держдуми заявив, що без РФ «були обрані близько 70% суддів ЄСПЛ, Верховний комісар з прав людини»

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ РФ Леонід Слуцький вважає можливим не платити борг Росії перед Радою Європи за частину 2017 року та 2018 рік, так як тоді делегація не брала участі в роботі ПАРЄ.

Про це він сказав журналістам в середу.

«Наскільки я розумію механіку дій міністерства фінансів: ми платимо за цей рік, коли ми повернулися (в ПАРЄ), і не платимо, що було б в цьому випадку абсолютно нормально, за роки нашої відсутності» - заявив Слуцький.

Голова комітету Держдуми нагадав, що без РФ «були обрані близько 70% суддів ЄСПЛ, Верховний комісар з прав людини».

«З цієї точки зору питання виплат, на мій погляд, досить проблемне. Якщо Мінфін дотримується саме цієї механіки, то ця механіка коректна, і ще раз підкреслюю, що дуже обережно треба ставитися до питань виплати боргів за період нашої відсутності на майданчику ПАРЄ», - сказав Слуцький.

Він висловив упевненість, що «це стане предметом обмінів думками на вищому рівні, коли пані Генеральний секретар, ми на це розраховуємо, восени вперше в новій якості відвідає Росію».

Раніше повідомлялося, що Росія заплатила внесок в бюджет Ради Європи за 2019 рік.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є висловила жаль з приводу рішення Верховної Ради відкликати запрошення на спостереження за достроковими парламентськими виборами 21 липня, повідомивши, що Україна має зобов'язання запропонувати Асамблеї спостерігати за президентськими й парламентськими виборами.

3 липня передвиборча делегація Парламентської асамблеї Ради Європи достроково припинила свою роботу в Україні.

Джерело: Интерфакс