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    У світі

    В Естонії міністерка освіти подала у відставку через скандал зі службовим авто

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    В Естонії міністерка освіти подала у відставку через скандал зі службовим авто - В Естонії міністерка освіти подала у відставку через скандал зі службовим авто
    В Естонії міністерка освіти подала у відставку через скандал зі службовим авто

    Водій міністерства на своєму авто неодноразово завозив дітей міністерки до школи і зі школи додому

    Міністерка освіти та науки Естонії Майліс Репс у п'ятницю, 20 листопада, написала заяву про відставку, передає DW.

    «Я потрапила під сильний тиск, намагаючись поєднати ролі міністерки та матері. Визнаю, що припустилась помилки та прошу за неї вибачення», — написала 45-річна Репс на своїй сторінці у Facebook.

    Раніше естонське бульварне видання Õhtuleht опублікувалю матеріал про те, що водій міністерства на своєму авто неодноразово завозив дітей міністерки до школи і зі школи додому — і всі ці поїздки міністерки в машині не було.

    Репс, яка виховує сама шістьох дітей, після публікації цього матеріалу визнала факт використання службового автомобіля в особистих цілях. Втім, незважаючи на це, вона продовжила залишатися на своїй посаді. Але після посилення суспільного тиску вона вирішила подати у відставку.

    Прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас, який виступав на підтримку міністерки під час розвитку цього скандалу, із жалем прийняв її відставку.

    Теги: водій скандал час
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