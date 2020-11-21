В Естонії міністерка освіти подала у відставку через скандал зі службовим авто

Водій міністерства на своєму авто неодноразово завозив дітей міністерки до школи і зі школи додому

Міністерка освіти та науки Естонії Майліс Репс у п'ятницю, 20 листопада, написала заяву про відставку, передає DW.

«Я потрапила під сильний тиск, намагаючись поєднати ролі міністерки та матері. Визнаю, що припустилась помилки та прошу за неї вибачення», — написала 45-річна Репс на своїй сторінці у Facebook.

Раніше естонське бульварне видання Õhtuleht опублікувалю матеріал про те, що водій міністерства на своєму авто неодноразово завозив дітей міністерки до школи і зі школи додому — і всі ці поїздки міністерки в машині не було.

Репс, яка виховує сама шістьох дітей, після публікації цього матеріалу визнала факт використання службового автомобіля в особистих цілях. Втім, незважаючи на це, вона продовжила залишатися на своїй посаді. Але після посилення суспільного тиску вона вирішила подати у відставку.

Прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас, який виступав на підтримку міністерки під час розвитку цього скандалу, із жалем прийняв її відставку.