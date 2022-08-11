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Сейм Латвії визнав Росію країною-спонсором тероризму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сейм Латвії визнав Росію країною-спонсором тероризму
Латвія категорично засуджує військову агресію РФ та широкомасштабне вторгнення в Україну
фото з відкритих джерел

Парламент закликає країни ЄС негайно припинити видачу віз росіянам та білорусам

У четвер, 11 серпня, Сейм Латвії першим у світі ухвалив заяву про цілеспрямовані військові атаки Росії на мирне населення України та громадський простір, у якій насильство Росії проти мирного населення визнається тероризмом, а РФ державою, яка підтримує тероризм. Про це повідомляється на сайті латвійського парламенту.

Сейм закликає країни Євросоюзу негайно припинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.

«Протягом багатьох років Росія підтримувала та фінансувала терористичні режими та організації різними способами – прямо та опосередковано – як найбільший постачальник зброї для режиму Асада в Сирії та як примусовий орган у таких справах, як отруєння сім’ї Скрипалів або збиття літака MH-17. В Україні Росія обрала подібну – жорстоку, аморальну та незаконну тактику, використовуючи неточну та міжнародно заборонену зброю та боєприпаси, націлюючись на цивільних осіб та громадські місця з непропорційною жорстокістю», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для досягнення цілей своєї незаконної, агресивної війни Росія таким чином прагне залякати та деморалізувати український народ і Збройні сили, паралізувати дієздатність держави – з метою окупації України.

У заяві Сейму сказано, що з моменту неспровокованого військового нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року 12 млн українців були змушені залишити свої домівки, а понад п’ять мільйонів – покинути свою країну. За цей час низка правозахисних груп та міжнародних моніторингових місій повідомили про звірства, вчинені російськими збройними силами проти мирного населення України, включаючи тортури, зґвалтування, вбивства та масові утримання мирних громадян у так званих фільтраційних центрах, а також масових депортацій.

«Росія використовує страждання та залякування як інструмент у своїх спробах деморалізувати український народ і збройні сили, паралізувати здатність держави діяти з метою окупації України. Сейм визнає насильство Росії проти мирного населення, яке здійснюється для досягнення політичних цілей, тероризмом, а Росію державою, що підтримує тероризм, і закликає інші країни-однодумці висловити таку думку», – йдеться у заяві.

Парламентарі категорично засуджують військову агресію Російської Федерації та широкомасштабне вторгнення в Україну, здійснене за підтримки та за участю білоруського режиму, закликають євроатлантичну спільноту та її партнерів терміново посилити та запровадити комплексні санкції проти Росії , в тому числі членів Євросоюзу негайно припинити туризм і обмежити видачу в'їзних віз до Росії для громадян Федерації та Білорусі.

У заяві Сейму згадуються всі жертви російської агресії в Україні та висловлюється солідарність з Україною та українським народом.

Сейм Латвії визнав Росію країною-спонсором тероризму фото 1

Нагадаємо, раніше Сенатори США Ліндсі Грем (Республіканська партія) і Річард Блюменталь (Демократична партія) закликали адміністрацію президента Джо Байдена визнати Росію країною-спонсором тероризму.

Теги: війна в Україні Латвія Україна війна окупанти росія

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