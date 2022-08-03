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Естонія подасть пропозицію про заборону туристичних віз для росіян до країн ЄС

Альона Боженко
Сьогодні, 21:19 glavcom.ua
Естонія подасть пропозицію про заборону туристичних віз для росіян до країн ЄС
Естонія вважає, що росіяни не мають подорожувати до ЄС
фото із відкритих джерел

Для заборони видачі туристичних віз росіянам на рівні Євросоюзу усім країнам-членам потрібно досягнути консенсусу

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що його країна запропонує державам-членам Європейського Союзу заборонити видачу туристичних віз росіянам через війну проти України. Про це оголосив міністр закордонних справ Естонської Республіки Урмас Рейнсалу на спільному з главою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві.

Глава МЗС Естонії сказав, що для заборони видачі туристичних віз росіянам на рівні Євросоюзу усім країнам-членам потрібно досягнути консенсусу. На переконання Рейнсалу, такий консенсус з юридичної точки зору цілком можливий. Він також сказав, що важливо це питання розглянути, оскільки війна триває, і через неї російські війська здійснюють геноцид в Україні.

«Буквально найближчим часом, протягом найближчого тижня, ми подамо цю пропозицію - щодо заборони на національному рівні видачі віз. Естонія це вже припинила. Ми не видаємо туристичні візи росіянам, починаючи із весни, і ми закликаємо тепер інші європейські країни, які цього ще не зробили, зробити це», – сказав Рейнсалу.

Рейнсалу вважає, що у цьому питанні є два аспекти. Перший – це моральний, адже поки триває війна і діти вмирають від російських бомб, росіянам дозволяють приїздити з туристичними цілями в різні країни. Другий аспект, на переконання Рейнсалу, є практичним.

«Кремль прагне уникати впливу війни на певні верстви російського суспільства, кажучи, що війна – це одна справа, вона ведеться на території України, а люди продовжують їздити собі на дачу, в Європу, вони можуть продовжувати жити. Єдина проблема – вони в Макдональдс не можуть потрапити. Це ми маємо припинити», – пояснив міністр.

Нагадаємо, на п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Естонія прийняла рішення про необхідність заборони на володіння зброєю для громадян РФ і Білорусі.

Крім цього, Естонія передала Україні партію летальної зброї. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.

Теги: Естонія Європа візи росія війна в Україні

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