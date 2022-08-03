Естонія подасть пропозицію про заборону туристичних віз для росіян до країн ЄС

Для заборони видачі туристичних віз росіянам на рівні Євросоюзу усім країнам-членам потрібно досягнути консенсусу

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що його країна запропонує державам-членам Європейського Союзу заборонити видачу туристичних віз росіянам через війну проти України. Про це оголосив міністр закордонних справ Естонської Республіки Урмас Рейнсалу на спільному з главою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві.

Глава МЗС Естонії сказав, що для заборони видачі туристичних віз росіянам на рівні Євросоюзу усім країнам-членам потрібно досягнути консенсусу. На переконання Рейнсалу, такий консенсус з юридичної точки зору цілком можливий. Він також сказав, що важливо це питання розглянути, оскільки війна триває, і через неї російські війська здійснюють геноцид в Україні.

«Буквально найближчим часом, протягом найближчого тижня, ми подамо цю пропозицію - щодо заборони на національному рівні видачі віз. Естонія це вже припинила. Ми не видаємо туристичні візи росіянам, починаючи із весни, і ми закликаємо тепер інші європейські країни, які цього ще не зробили, зробити це», – сказав Рейнсалу.

Рейнсалу вважає, що у цьому питанні є два аспекти. Перший – це моральний, адже поки триває війна і діти вмирають від російських бомб, росіянам дозволяють приїздити з туристичними цілями в різні країни. Другий аспект, на переконання Рейнсалу, є практичним.

«Кремль прагне уникати впливу війни на певні верстви російського суспільства, кажучи, що війна – це одна справа, вона ведеться на території України, а люди продовжують їздити собі на дачу, в Європу, вони можуть продовжувати жити. Єдина проблема – вони в Макдональдс не можуть потрапити. Це ми маємо припинити», – пояснив міністр.

Нагадаємо, на п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Естонія прийняла рішення про необхідність заборони на володіння зброєю для громадян РФ і Білорусі.

Крім цього, Естонія передала Україні партію летальної зброї. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.