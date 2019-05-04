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    Через грозу в столиці цілодобово працюватиме спецтехніка «Київавтодору»

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    У п'ятницю ввечері на Київ обрушилася буря - Через грозу в столиці цілодобово працюватиме спецтехніка «Київавтодору»
    У п'ятницю ввечері на Київ обрушилася буря
    Фото: Главком

    Наразі тривають оперативні роботи з ліквідації підтоплень на проблемних ділянках доріг

    На дорогах Києва через грозу та зливи цілодобово в посиленому режимі працюватиме спецтехніка КП «Київавтодор».

    Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

    «У зв'язку з грозою i залповим ливнем гідротехнічні служби шляхово-експлуатаційних підприємств КК «Київавтодор» працюють у посиленому режимі», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, тривають оперативні роботи з ліквідації підтоплень на проблемних ділянках доріг.

    «Працюють насосні станції, гідромонітор і інша спецтехніка», - додали у КМДА.

    За інформацією прес-служби, вже відновлено рух трамваїв на вулиці Славгородскій.

    Нагадаємо, ввечері 3 травня у центральних і північних регіонах України пройшов сильний дощ, подекуди з градом та сильними поривами вітру. Зокрема, у столиці злива за лічені хвилини утворила потоп на деяких дорогах.

    Аеропорт «Бориспіль» наразі попри негоду працює у штатному режимі.

    Раніше синоптики оголосили штормове попередження

    Нагадаємо, 4 травня, у низці областей очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с. 

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