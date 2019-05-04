Через грозу в столиці цілодобово працюватиме спецтехніка «Київавтодору»



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У п'ятницю ввечері на Київ обрушилася буря Фото: Главком

Наразі тривають оперативні роботи з ліквідації підтоплень на проблемних ділянках доріг

На дорогах Києва через грозу та зливи цілодобово в посиленому режимі працюватиме спецтехніка КП «Київавтодор».

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«У зв'язку з грозою i залповим ливнем гідротехнічні служби шляхово-експлуатаційних підприємств КК «Київавтодор» працюють у посиленому режимі», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, тривають оперативні роботи з ліквідації підтоплень на проблемних ділянках доріг.

«Працюють насосні станції, гідромонітор і інша спецтехніка», - додали у КМДА.

За інформацією прес-служби, вже відновлено рух трамваїв на вулиці Славгородскій.

Нагадаємо, ввечері 3 травня у центральних і північних регіонах України пройшов сильний дощ, подекуди з градом та сильними поривами вітру. Зокрема, у столиці злива за лічені хвилини утворила потоп на деяких дорогах.

Аеропорт «Бориспіль» наразі попри негоду працює у штатному режимі.

Раніше синоптики оголосили штормове попередження.

Нагадаємо, 4 травня, у низці областей очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с.