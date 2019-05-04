У Тунісі продовжили надзвичайний стан
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Режим надзвичайного стану в Тунісі було введено після двох гучних терактів 2015 року
Президент Тунісу постановив продовжити надзвичайний стан на всій території Республіки Туніс терміном на один місяць
Президент Тунісу Бежи Каїд ас-Себсі вирішив продовжити режим надзвичайного стану, що діє у країні з 2015 року.
Про це повідомляє прес-служба канцелярії глави держави.
«Президент Тунісу Бежи Каїд ас-Себсі постановив продовжити надзвичайний стан на всій території Республіки Туніс терміном на один місяць», - йдеться в повідомленні.
Рішення було прийнято після консультацій із головою уряду країни та главою парламенту.
Нагадаємо, режим надзвичайного стану в Тунісі було введено після двох гучних терактів 2015 року.
Напередодні у МЗС попередили українців про небезпеку під час поїздок до Тунісу.