У Тунісі продовжили надзвичайний стан



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Режим надзвичайного стану в Тунісі було введено після двох гучних терактів 2015 року

Президент Тунісу постановив продовжити надзвичайний стан на всій території Республіки Туніс терміном на один місяць

Президент Тунісу Бежи Каїд ас-Себсі вирішив продовжити режим надзвичайного стану, що діє у країні з 2015 року.

Про це повідомляє прес-служба канцелярії глави держави.

«Президент Тунісу Бежи Каїд ас-Себсі постановив продовжити надзвичайний стан на всій території Республіки Туніс терміном на один місяць», - йдеться в повідомленні.

Рішення було прийнято після консультацій із головою уряду країни та главою парламенту.

Нагадаємо, режим надзвичайного стану в Тунісі було введено після двох гучних терактів 2015 року.

Напередодні у МЗС попередили українців про небезпеку під час поїздок до Тунісу.