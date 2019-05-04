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    У світі

    У Тунісі продовжили надзвичайний стан

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    Режим надзвичайного стану в Тунісі було введено після двох гучних терактів 2015 року - У Тунісі продовжили надзвичайний стан
    Режим надзвичайного стану в Тунісі було введено після двох гучних терактів 2015 року

    Президент Тунісу постановив продовжити надзвичайний стан на всій території Республіки Туніс терміном на один місяць

    Президент Тунісу Бежи Каїд ас-Себсі вирішив продовжити режим надзвичайного стану, що діє у країні з 2015 року.

    Про це повідомляє прес-служба канцелярії глави держави.

     «Президент Тунісу Бежи Каїд ас-Себсі постановив продовжити надзвичайний стан на всій території Республіки Туніс терміном на один місяць», - йдеться в повідомленні.

    Рішення було прийнято після консультацій із головою уряду країни та главою парламенту.

    Нагадаємо, режим надзвичайного стану в Тунісі було введено після двох гучних терактів 2015 року.

    Напередодні у МЗС попередили українців про небезпеку під час поїздок до Тунісу.

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