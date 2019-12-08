В індійському Нью-Делі на ринку спалахнула пожежа – загинуло 34 людини



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В Індії пожежі – часте явище, оскільки будівельники і місцеві жителі нехтують будівельними нормами і правилами безпеки Фото: АР

В гасінні полум’я були задіяні 25 пожежних машин, а в процесі рятувальної операції з району пожежі були евакуйовані 56 осіб

У столиці Індії Нью-Делі на зерновому ринку у неділю вранці спалахнула пожежа, в результаті якої загинуло 34 людини. Про це повідомляє Associated press.

«Рятувальники доправили жертв до лікарні. Ще 15 осіб отримували медичну допомогу від опіків або отруєння димом», – повідомив доктор Кішоре Сінгх.

За його словами, ті, що вижили в результаті інциденту, перебувають у стабільному стані.

Вогонь спалахнув приблизно о 5:30 ранку. Причина пожежі поки невідома, її з’ясовують.

Начальник пожежної служби Атул Гарг повідомив, що в гасінні полум’я були задіяні 25 пожежних машин. У процесі рятувальної операції з району пожежі були евакуйовані 56 чоловік.

В Індії пожежі поширені через те, що будівельники і місцеві жителі часто нехтують будівельними нормами і правилами безпеки.

Нагадаємо, 6 грудня, сталося займання на складі, розташованому на перетині проспекту Перемоги і Кільцевої дороги.

Як повідомлялося, у центрі Одеси сталася масштабна пожежа.