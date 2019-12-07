У Києві з мосту на тротуар впав автомобіль (відео)
Фото: Цензор.нет
На місці працює поліція і рятувальники
У столиці біля станції метро «Лівобережна» автомобіль Subaru впав з моста на тротуар.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
«Напроти ТРЦ «Комод» автомобіль протаранив огорожу і впав з моста на тротуар. На місці події поліція, «швидка». Людей близько не підпускають, є загроза вибуху авто», – йдеться у повідомленні.
Встановлюється причина, через яку сталася ДТП.
Також уточнюється, що є потерпілі, яких госпіталізували. На місці працює поліція і рятувальники.
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