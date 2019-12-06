На околиці Києва масштабна пожежа: горить склад (фото, відео)



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Пожежа на складі на проспекті Перемоги, 123 Фото: Ірина Лозов'юк, Facebook

Палає оптовий склад-магазин тканин

Сьогодні, 6 грудня, сталося займання на складі, розташованому на перетині проспекту Перемоги і Кільцевої дороги.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«На проспекті Перемоги, 123 горить склад на парковці БЦ «Каштан». На місці вже працюють бійці пожежної охорони ДСНС», - йдеться в повідомленні.

За цією адресою знаходиться великий оптово-роздрібний склад-магазин тканин, швейної фурнітури.

Інформації про постраждалих немає.

Кияни викладають у соцмережу фото пожежі. Чорний стовп диму видно за кілька кілометрів від місця займання.

Нагадаємо, 5 грудня сталася пожежа на території одного із гаражних кооперативів по вул. Радунській, 3 у Деснянському районі столиці. Легковий автомобіль ВАЗ згорів ущент.