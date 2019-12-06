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    На околиці Києва масштабна пожежа: горить склад (фото, відео)

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    Пожежа на складі на проспекті Перемоги, 123 - На околиці Києва масштабна пожежа: горить склад (фото, відео)
    Пожежа на складі на проспекті Перемоги, 123
    Фото: Ірина Лозов'юк, Facebook

    Палає оптовий склад-магазин тканин

    Сьогодні, 6 грудня, сталося займання на складі, розташованому на перетині проспекту Перемоги і Кільцевої дороги.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook. 

    «На проспекті Перемоги, 123 горить склад на парковці БЦ «Каштан». На місці вже працюють бійці пожежної охорони ДСНС», - йдеться в повідомленні.

    За цією адресою знаходиться великий оптово-роздрібний склад-магазин тканин, швейної фурнітури.

    Інформації про постраждалих немає.

    Кияни викладають у соцмережу фото пожежі. Чорний стовп диму видно за кілька кілометрів від місця займання.

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    Фото: Антон Часник, Facebook
    Фото: Ірина Лозов'юк, Facebook
    Фото: Наталія Малонос, Facebook
    Фото: Ірина Лозов'юк, Facebook

    Нагадаємо, 5 грудня сталася пожежа на території одного із гаражних кооперативів по вул. Радунській, 3 у Деснянському районі столиці. Легковий автомобіль ВАЗ згорів ущент.

     

    пожежа Київ ДСНС рятувальники
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