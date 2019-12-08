Пожежа в Одесі: впізнали ще одного загиблого



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Офіційного повідомлення поліції щодо опізнання двох тіл, виявлених 7 грудня у завалах будівлі коледжу, поки немає

В Одесі впізнали одного з загиблих, виявлених рятувальниками ДСНС у будівлі на Троїцькій. Це 16-річний студент коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Кирило Трофимчук.

Про це написала в Facebook його мама Олена.

Раніше Олена Трофімчук повідомляла, що син набрав її о 10 год. 19 хв. 4 грудня. Він задихався і розповів про пожежу. Через чотири хвилини Кирило набрав маму знову і сказав, що любить її. Ще через п’ять хвилин телефон уже був поза зоною доступу.

Раніше у родині помер старший брат Кирила – Ілля. Його не стало в тому ж віці, в якому загинув Кирило.

Варто зазначити, що офіційного повідомлення поліції щодо опізнання двох тіл, виявлених 7 грудня у завалах будівлі коледжу, поки немає.

У пресслужбі ДСНС у неділю повідомили, що станом на 7 год. 8 грудня продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

«Всього наслідок пожежі загинуло 8 осіб: 4 грудня о 12.20 одна жінка померла в лікарні. 5 грудня о 17.40 тіло 1 людини виявлено під час проведення пошукових робіт. 6 грудня о 15:30 під час розбирання завалів виявлено тіла ще 2 загиблих осіб. 7 грудня о 00.40 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи. О 16:30 під час розбору завалів виявлено тіла ще 2 осіб», – йдеться в повідомленні.

Напередодні ввечері у лікарні помер рятувальник, який гасив пожежу в одеському коледжі. Усього в медзакладах залишається 9 постраждалих осіб.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

За даними мерії, під час пожежі постраждали 26 осіб, включно з сімома пожежниками. Ще одна 17-річна студентка загинула.

Рятувальники ввечері ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

За інформацією Національної поліції, доля 10 осіб залишається невідомою.

Всього з початку розбирання завалу вивезено 752 м куб. будівельних конструкцій.