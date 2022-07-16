Через спеку в Іспанії померло 360 людей

У деяких регіонах країни повітря прогріється до 45℃

Понад 350 людей померло від наслідків спеки, яка встановилася на більшій частині території Іспанії за останні шість днів, передає телеканал РТВЕ.

За даними каналу, пік смертності – 123 особи – припав на п'ятницю.

При цьому метеорологічна служба Іспанії заявила, що у деяких регіонах країни повітря прогріється до 45℃.

Раніше у Великій Британії відбулося друге за три дні засідання надзвичайного урядового комітету Cobra через рекордно спекотну погоду на півдні країни. За даними видання, рекордно висока температура до понеділка зросте до 32-39℃. Спека триматиметься до вівторка, після чого температура впаде до норми.

До цього в Іспанії через екстремальну спеку померло майже 240 людей. У період з 10 по 14 липня через дуже високу температуру повітря померло 237 осіб. Піком за кількістю смертей стало 14 липня, коли померли 93 людей.

За даними синоптиків, температура повітря в країні останніми днями перевищує +40°C, у деяких регіонах вона досягає +45°C.

Нагадаємо, Італія оголосила надзвичайний стан: такого не було вже 70 років.

Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.