В Іспанії вирує лісова пожежа: евакуйовано пів тисячі осіб (відео)

Від вогню постраждали вже 2000 га території

Острів Ла Пальма, що входить до складу іспанських Канарських островів, охопила сильна лісова пожежа. Евакуйовано щонайменше 500 осіб. Про це повідомляє Reuters.

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Пожежа почалася в лісистій місцевості на півночі острова. Посуха та сильний вітер призвели до швидкого поширення вогню.

Як зазначається, пожежі знищили щонайменше 11 житлових будинків. За останніми даними іспанських ЗМІ, постраждали вже 2000 га території, евакуюватися довелося майже 500 місцевим мешканцям.

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#IFPuntagorda desde el Observatorio del Roque de los Muchachos pic.twitter.com/2j6PzzugzA — Grantecan (@GTCtelescope) July 15, 2023

Іспанська армія доставила на острів 150 своїх пожежників на допомогу місцевим цивільним рятувальникам. Також на острів направлені команди з сусіднього острова Тенеріфе. Крім того, до боротьби зі стихією задіяно кілька гелікоптерів і літаків.

🔴🔴 #ÚLTIMAHORA #IFPuntagorda Afectadas 4.500 hectáreas y más de 2.000 personas desalojadas por el incendio de La Palma. Se están emitiendo focos secundarios



🚁🚁 Diez medios aéreos y 300 efectivos trabajan para combatir el fuego



🎥🎥 Guardia Civil pic.twitter.com/Zikp97bghS Будь ласка, читайте текст після реклами July 15, 2023

Зазначимо, на південь Європи суне чергова хвиля спеки. У деяких частинах південної Іспанії, південно-східної Італії та, можливо, Греції очікується підвищення температури до 47 градусів.

Нагадаємо, головна нафтовидобувна провінція Канади Альберта зіштовхнулася зі сплеском лісових пожеж, оскільки на заході країни панує спекотна суха погода. Пожежі не дозволяли тисячам людей залишати свої домівки.

Понад 18 000 людей через вогонь були змушені евакуюватись зі своїх будинків у східній провінції Канади Нова Шотландія.

До слова, на початку червня дим від лісових пожеж у Канаді поширився великою територією США: над штатами Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсільванія, Делавер, Вірджинія, Західна Вірджинія та в окрузі Колумбія.